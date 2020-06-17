Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов

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С 21 июня в Краснодарском крае снимаются ограничения для въезжающих в регион туристов, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

По его словам, с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать на Кубань, при этом измерение температуры при въезде в край будет обязательна, а соблюдение социальной дистанции при отдыхе туристы будут контролировать самостоятельно.

Кондратьев также уточнил, что прибывающие на отдых туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются.

Власти региона ожидают, что цены на отдых останутся на уровне прошлогодних. «Я уверен, цены будут на уровне прошлого года. Может быть, на уровень инфляции поднимутся », - цитирует Кондратьева ТАСС.

Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края начал принимать отдыхающих с 1 июня, первыми откроются объекты, имеющие медицинские лицензии.

Ранее власти Крыма заявили, что уже открыто бронирование объектов размещения для крымчан и жителей других регионов РФ. При этом те, кто зарегистрирован на территории полуострова, могут ехать на отдых с 15 июня, для остальных туристов ограничения будут сняты с 1 июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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