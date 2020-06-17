Курортный сезон
Развитие сюжета: «Где логика, уже никто не понимает…» В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все ● «Курортный сезон уже сорван»: как Крым пытаются открыть для российских туристов ● Поток автомобилей на Крымском мосту достиг прошлогоднего уровня ● Россияне начали массово покупать билеты на новые поезда в Крым ● Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом
Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов
фото © ria.ru
С 21 июня в Краснодарском крае снимаются ограничения для въезжающих в регион туристов, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.
По его словам, с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать на Кубань, при этом измерение температуры при въезде в край будет обязательна, а соблюдение социальной дистанции при отдыхе туристы будут контролировать самостоятельно.
Кондратьев также уточнил, что прибывающие на отдых туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются.
Власти региона ожидают, что цены на отдых останутся на уровне прошлогодних. «Я уверен, цены будут на уровне прошлого года. Может быть, на уровень инфляции поднимутся », - цитирует Кондратьева ТАСС.
Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края начал принимать отдыхающих с 1 июня, первыми откроются объекты, имеющие медицинские лицензии.
Ранее власти Крыма заявили, что уже открыто бронирование объектов размещения для крымчан и жителей других регионов РФ. При этом те, кто зарегистрирован на территории полуострова, могут ехать на отдых с 15 июня, для остальных туристов ограничения будут сняты с 1 июля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Курортный сезон уже сорван»: как Крым пытаются открыть для российских туристов. С 15 июня власти отменили режим самоизоляции в Крыму и обязательную обсервацию для приезжающих на полуостров из России. По-прежнему в силе остается масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.
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