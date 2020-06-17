Коктебель утопает в розах и мусоре

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Набережная Коктебеля напоминает эпоху декаданса. В ожидании предстоящей реконструкции, здесь перестали убирать мусор и поддерживать порядок. Зачем, если все скоро снесут?

По всему поселку цветут и благоухают розы и тамарикс, смешиваясь с запахом алкоголя и нечистот, они создают неповторимый коктебельский аромат «упадка».

Многие магазинчики, кафе и рестораны еще закрыты, но все вино-водочные заведения работают. Без портвейна в нынешнем Коктебеле трудно почувствовать себя комфортно, несмотря на теплое море и полупустые пляжи.

Слив нечистот из речки, расположенной в районе Дельфинария после пресс-конференции с Сергеем Бовтуненко прекратился, но русло никто не чистил и смрад остался. Черная, заваленая мусором река вытекает прямо на пляж. Никого это не смущает, рядом купаются родители с детьми. Все урны переполнены, мусор везде.

На площади перед домом Волошина ветер гоняет пакеты и бумажные обертки. Прежний Коктебель доживает свои последние дни, от творческого богемного поселка остался немытый маргинал в лохмотьях.

В тексте использованы материалы: Кафа

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