Какой сегодня праздник 17 июня

Сегодня, 17 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought)

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой (World Day to Combat Desertification and Drought), отмечаемый во всем мире ежегодно 17 июня, установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году (резолюция 49/115). Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого Дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием.

День памяти святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского

Святитель Митрофан, Патриарх Константинопольский, был современником святого Константина Великого (306 - 337). Отец его, Дометий, был родным братом римского императора Проба (276 - 282). Уразумев ложность языческой религии, Дометий уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме святой Дометни с двумя своими сыновьями, Пробом и Митрофаном, удалился в Византию, где стал обучаться закону Господню у епископа Тита (242 - 272), мужа святой жизни. Видя пламенное желание Дометия потрудиться для Господа, епископ Тит рукоположил его во пресвитера. После смерти Тита на епископский престол был возведен Дометий (272 - 303), а затем - его сыновья, Проб (303 - 315) и в 316 году - святой Митрофан.

Митрофан Навозник

Народный праздник «Митрофан Навозник» отмечается 17 июня (по старому стилю - 4 июня). Верующие православной церкви в этот день чтут память святителя Митрофана Константинопольского, патриарха. Другие названия праздника: «Митрофан», «Навозница», «Красный сарафан». Навозником день прозвали за то, что с 17 июня люди начинали удобрять землю навозом.

Также сегодня, 17 июня, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Мефодия, игумена Пешношского

- День оккупации в Латвии

- День независимости Исландии

- День приманивания муз

- День «Возьми свою кошку на работу» (National Take Your Cat to Work Day) в США

- День отца в Гватемале, Сальвадоре

- День яблочного штруделя (National Apple Strudel Day) в США

- День поедания овощей (National Eat Your Vegetables Day) в США

- День памяти святой Рипсимэ в Армении

- День национальных героев на Бермудских Островах

- Хаурват

- День национальной авиации Румынии

- День памяти Мартина Мигеля де Гуэмеса в Аргентине

Сегодня именины празднуют: Петр, Павла, Зосима, Тит, Мария, Марфа, Мефодий, Софья, Северьян, Алоний, Астий, Елизар (Елеазар), Иван (Иоанн), Конкордий, Митрофан, Назар, Оптат, Северин, Силан (Силантий), Фронтасий.

Что происходило 17 июня в прошлые годы

1579 - английский пират Фрэнсис Дрейк во время кругосветного плавания высадился в районе Сан-Франциско и объявил этот берег английским владением («Новый альбион»).

1866 - началась Австро-прусская война.

1885 - в Нью-Йорк на борту французского парохода «Isere» прибыл дар французского народа Соединенным Штатам: статуя Свободы.

1929 - под заголовком «Книга, о которой не пишут» в «Литературной газете» опубликована рецензия А. Тарасенкова на книгу «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которая за прошедший с момента издания год совершенно не была замечена критиками.

1935 - создана американская кинокомпания «Парамаунт пикчерз».

1939 - во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине (казнят убийцу Эжена Вейдмана).

1940 - у села Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет XVI-XVII вв. (всего около тысячи штук).

1941 - отдан приказ верховного главнокомандования вооруженных сил Германии начать осуществление плана «Барбаросса» с утра 22 июня.

1944 - в результате референдума расторгнута датско-исландская уния, Исландия провозглашена республикой.

1955 - состоялся первый полет пассажирского реактивного самолета ТУ-104.

1969 - На подмостках Бродвея прошла премьера мюзикла «О! Калькутта!»первой постановки, в которой на сцене играли обнаженные актеры.

1970 - Эдвин Лэнд (Edwin Herbert Land) запатентовал камеру «Polaroid».

1972 - американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт», «Вашингтон». Скандал, который разразился вслед, положил конец карьере Ричарда Никсона.

1982 - в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН президент США Рональд Рейган назвал СССР империей зла.

1985 - появилась кабельная телесеть «Discovery».

1988 - На экраны США вышел фильм «Красная жара», в котором Арнольд Шварценеггер (Arnold Alois Schwarzenegger) сыграл советского милиционера с пламенным сердцемИвана Данко.

2000 - На территории Великобритании остановлено воздушное сообщение. Около 10 часов утра вышел из строя компьютер Национальной авиадиспетчерской службы.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 июня. Какие праздники будут завтра?

