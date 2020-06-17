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Водный кризис

К Симферополю прокладывают еще один водовод

К Симферополю прокладывают еще один водовод

фото © rg.ru

В Крыму завершается прокладка нового водовода, который будет подавать артезианскую воду из Ивановского водозабора в Межгорное водохранилище для снабжения Симферополя.

Об этом сообщил министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.

Полиэтиленовый водовод протяженностью около 5 километров строится в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова и будет давать столице Крыма около 34 тысяч кубометров воды в сутки.

Второй водовод, который запустили 12 июня, специалистам «Воды Крыма» пришлось реконструировать, так как последние шесть лет Межгорный гидроузел и водовод к нему не использовались из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

«Силами предприятия работоспособность гидроузла была восстановлена, проведена замена изношенных участков стальной трубы водовода. По первому этапу потребителям части Симферополя и района подается до 21 тысячи кубометров в сутки артезианской воды Вилинского водозабора», - написал Черняев в Facebook.

После запуска обеих систем Симферополь будет получать до 55 тысяч кубометров в сутки – это треть суточной потребности города в воде. Таким образом, удастся снизить нагрузку на водохранилища естественного стока, которые снабжают Симферополь, и уменьшить из них расход воды, заключил министр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Водный кризис
К Симферополю прокладывают еще один водовод

К Симферополю прокладывают еще один водовод

В Крыму завершается прокладка нового водовода, который будет подавать артезианскую воду из Ивановского водозабора в Межгорное водохранилище для снабжения Симферополя.

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