Водный кризис
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К Симферополю прокладывают еще один водовод
фото © rg.ru
В Крыму завершается прокладка нового водовода, который будет подавать артезианскую воду из Ивановского водозабора в Межгорное водохранилище для снабжения Симферополя.
Об этом сообщил министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.
Полиэтиленовый водовод протяженностью около 5 километров строится в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова и будет давать столице Крыма около 34 тысяч кубометров воды в сутки.
Второй водовод, который запустили 12 июня, специалистам «Воды Крыма» пришлось реконструировать, так как последние шесть лет Межгорный гидроузел и водовод к нему не использовались из-за перекрытия Северо-Крымского канала.
«Силами предприятия работоспособность гидроузла была восстановлена, проведена замена изношенных участков стальной трубы водовода. По первому этапу потребителям части Симферополя и района подается до 21 тысячи кубометров в сутки артезианской воды Вилинского водозабора», - написал Черняев в Facebook.
После запуска обеих систем Симферополь будет получать до 55 тысяч кубометров в сутки – это треть суточной потребности города в воде. Таким образом, удастся снизить нагрузку на водохранилища естественного стока, которые снабжают Симферополь, и уменьшить из них расход воды, заключил министр.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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К Симферополю прокладывают еще один водовод
В Крыму завершается прокладка нового водовода, который будет подавать артезианскую воду из Ивановского водозабора в Межгорное водохранилище для снабжения Симферополя.
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