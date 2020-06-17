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Из Крыма в Украину выезжает людей больше, чем заезжает

09:09 среда, 17 июня 2020
Из Крыма в Украину выезжает людей больше, чем заезжает

фото © Крым.реалии

В Госпогранслужбе Украины опубликовали свои данные по пересечению админграницы Крыма с Херсонской областью за минувшие сутки с возобновлением работы КПВВ после карантина из-за коронавируса.

Согласно данным украинских пограничников, выезжающих с полуострова больше, чем въезжающих.

«За прошедшие сутки в КПВВ пограничники оформили 458 человек, из них – в направлении аннексированного полуострова последовало 152 гражданина, а на материковую часть Украины вернулось 306 граждан», – сказано в сообщении.

Ранее данные о пересечении админграницы Крыма с Херсонщиной за сутки опубликовало МВД Украины.

С 14-15 июня в Кабмине Украины было принято решение снять ограничения работы КПВВ на админгранице, которые должны были действовать до 22 июня.

В Госпонграслужбе Украины утверждали, что после восстановления работы КПВВ после карантина из-за коронавируса на админгранице Крыма с Херсонской областью ажиотажа не наблюдается.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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