ФСБ задержала в Крыму участника банды Басаева и Хаттаба

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Сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом задержали двоих членов бандформирований полевых командиров Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержанными являются уроженцы Ставропольского края Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов. В ведомстве уточнили, что Арсланов был задержан на территории Республики Крым.

«Аджиньязов и Арсланов задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.

Вооруженное вторжение чеченских боевиков в Дагестан, с которого началась Вторая чеченская война, произошло в августе 1999 года. Бандформирования численностью от 400 до 1,5 тысячи боевиков под руководством Басаева и Хаттаба захватили несколько приграничных населенных пунктов Ботлихского района. В район вторжения были направлены подразделения 136-й отдельной мотострелковой бригады министерства обороны РФ и 102-й отдельной бригады внутренних войск МВД РФ, а также милицейские формирования местного и центрального подчинения. По всей республике также формировались отряды ополчения. В ходе продолжавшихся до конца августа боев отряды боевиков были оттеснены обратно в Чечню.

В сентябре около полутора тысяч боевиков под командованием Басаева и Хаттаба вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе. После ожесточенных боев к 17 сентября федеральные силы взяли под свой контроль на ботлихском направлении, так называемую «Кадарскую зону» и Новолакский район и вышли к административной границе Чечни.

В середине сентября руководство РФ приняло решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории Чечни, которая завершилась в апреле 2009 года. В результате боев погибли более 280 и получили ранения свыше 800 российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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