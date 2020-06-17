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Общество

Эксперты оценили «стоимость» второго ребенка в Севастополе

У среднестатистической севастопольской семьи с двумя детьми после обязательных трат остается 13 358 рублей ежемесячно, у семьи с одним ребенком – до 25030 рублей.

Об этом сообщается в исследовании «РИА Рейтинг».

Расчет производился путем сложения двух среднегодовых зарплат без НДФЛ и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов.

В описании методологии также уточняется, что максимально возможный остаток денежных средств скорректирован с учетом величины потребительской корзины региона, что позволило сопоставить различные субъекты РФ.

Соседями Севастополя в рейтинге ожидаемо оказалась Республика Крым, а также Владимирская область и Мордовия.

О том, что может себе позволить типичный севастополец на стандартную зарплату, СМИ сообщали ранее. По результатам еще одного комплексного исследования оказалось, что при условии полного отказа от еды севастополец может скопить за год примерно на 6 квадратных метров жилья. Также обнаружилось, что постоянно растущие темпы строительства жилья в городе необъяснимым образом уменьшают его доступность.

Рекордсменом по количеству «свободных» денег с большим отрывом от прочих регионов оказался Ямало-Ненецкий округ: у семьи с двумя детьми в среднем остается 88456 рублей, а с одним ребенком – 101643 рубля ежемесячно.

На противоположном конце рейтинга находится Кабардино-Балкария, где вообще невозможно содержать двух детей в семье, чистый ежемесячный остаток составляет минус 1018 рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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