Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе четыре новых случая заражения ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом ● Из Крыма в Украину выезжает людей больше, чем заезжает ● В крымские обсерваторы отправили 123 человека из Вьетнама и Украины
Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию
фото © vk.com/aksenovrk
За прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в Евпатории, Судаке, Симферополе и Сакском районе.
Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.
Он уточнил, что 10 новых случаев - из ранее зарегистрированных очагов, и четверо – это лица, которые обратились за медицинской помощью в крымские медучреждения с признаками ОРВИ.
«Девять заболевших в Евпатории. Все случаи контактные по ранее зарегистрированному очагу в Евпаторийской городской больнице. Один пациент и восемь медработников хирургического и кардиологического отделения. Всего по этому очагу зарегистрировано 34 случая, из них 24 пациента и 10 медицинских работников. Терапевтическое, реанимационное, хирургическое и кардиологические отделения закрыты на обсервационные условия», - отчитался Крутиков.
Он также добавил, что еще один случай зарегистрирован в Сакском районе, в Судаке, и три случая выявили в Симферополе. Всего за сутки было выполнено 1891 исследование на COVID-19.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.
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В Крыму 13 ковидных пациентов остаются в тяжелом состоянии. Все находятся в реанимации: 11 в Симферопольской городской клинической больнице №7, 2 в Евпаторийской городской больнице.
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