Четыре отделения евпаторийской больницы закрыли на обсервацию

фото © vk.com/aksenovrk

За прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в Евпатории, Судаке, Симферополе и Сакском районе.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Он уточнил, что 10 новых случаев - из ранее зарегистрированных очагов, и четверо – это лица, которые обратились за медицинской помощью в крымские медучреждения с признаками ОРВИ.

«Девять заболевших в Евпатории. Все случаи контактные по ранее зарегистрированному очагу в Евпаторийской городской больнице. Один пациент и восемь медработников хирургического и кардиологического отделения. Всего по этому очагу зарегистрировано 34 случая, из них 24 пациента и 10 медицинских работников. Терапевтическое, реанимационное, хирургическое и кардиологические отделения закрыты на обсервационные условия», - отчитался Крутиков.

Он также добавил, что еще один случай зарегистрирован в Сакском районе, в Судаке, и три случая выявили в Симферополе. Всего за сутки было выполнено 1891 исследование на COVID-19.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 575 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом. Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму накануне.

На пике: в Крыму еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. За 16 июня на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

В крымские обсерваторы отправили 123 человека из Вьетнама и Украины. За последние сутки из пунктов пропуска на границе с Украиной в обсерваторы Крыма отправили более сотни человек. Еще 17 человек прилетели в республику из Вьетнама.

В Крыму 13 ковидных пациентов остаются в тяжелом состоянии. Все находятся в реанимации: 11 в Симферопольской городской клинической больнице №7, 2 в Евпаторийской городской больнице.