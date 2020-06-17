Чем грозит Крыму глобальное потепление

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Подъем уровня Мирового океана на один метр, о чем в последнее время сильно тревожатся исследователи по всему земному шару, почувствуют в первую очередь островные и приморские государства.

Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И.Вернадского Игорь Вахрушев.

По его словам, если это произойдет, то в Крыму пострадают приморские территории, но центр полуострова, который находится на высоте 250-300 метров над уровнем моря, не ощутит никаких перемен.

«Крым уже переживал такой период в античные времена, - напомнил Вахрушев. – Когда археологи раскапывают античные поселения, то прибрежные постройки и береговые укрепления мы находим в воде на расстоянии от берега от 100 до 250 метров».

Россия, занимающая центральную часть континента, в целом окажется в более выигрышном положении. А влияние уровня Мирового океана на тот же Крым несравнимо с тем, что некоторые островные государства – Гавайи или Малайзия, например, - потеряют большую часть своих территорий.

Тем не менее, по мнению Вахрушева, эти процессы, во-первых, естественны и практически не зависят от человеческого фактора, во-вторых, будут происходить не резко, а очень постепенно - возможно, в течение нескольких десятков или даже сотен лет.

«Тут главное не поддаться панике на международном уровне и не начать принимать каких-то глобальных решений, - пояснил ученый. – Например, последние публикации по этому вопросу, которые я читал, о том, что остановку климатических процессов, которые грозит глобальным потеплением, можно легко осуществить с помощью создания ядерной зимы. То есть подорвать ядерные заряды где-то в пустыне или в воздухе, создать аэрозольное облако, которое окутает землю и остановит солнечную радиацию и, соответственно, потепление. Даже неподготовленному человеку ясно, что это игры со спичками и канистрой бензина: непонятно, что вообще может произойти».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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