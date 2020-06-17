Курортный сезон
Развитие сюжета: Надежда на россиян: ждут ли местных крымские отели ● Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов ● Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов ● «Где логика, уже никто не понимает…» В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все ● «Курортный сезон уже сорван»: как Крым пытаются открыть для российских туристов
Более 200 крымских объектов размещения сообщили о начале своей работы
Более 200 крымских объектов размещения уведомили власти о начале своей работы.
Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.
«По данным министерства курортов и туризма РК, 208 объектов размещения уже предоставили обязательства по открытию и началу работы», – говорится в сообщении.
Сейчас на территории Республики Крым располагаются 1 092 санаторно-курортных и гостиничных организации разных форм собственности, а также порядка 2 700 малых средств размещения.
В министерстве напомнили, что с 15 июня на территории Крыма полностью был отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации. Обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.
Сейчас объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и жителям других субъектов. Размещение для граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе, возможно с 15 июня, для остальных граждан РФ – с 1 июля.
Работа объектов размещения осуществляется в соответствии со всеми актуальными требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса к деятельности санаторно-курортных и гостиничных организаций.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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