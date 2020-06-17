Более 200 крымских объектов размещения сообщили о начале своей работы

Более 200 крымских объектов размещения уведомили власти о начале своей работы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.

«По данным министерства курортов и туризма РК, 208 объектов размещения уже предоставили обязательства по открытию и началу работы», – говорится в сообщении.

Сейчас на территории Республики Крым располагаются 1 092 санаторно-курортных и гостиничных организации разных форм собственности, а также порядка 2 700 малых средств размещения.

В министерстве напомнили, что с 15 июня на территории Крыма полностью был отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также обязательная обсервация для приезжающих на территорию полуострова из других субъектов Российской Федерации. Обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Сейчас объекты размещения уже доступны для бронирования как крымчанами, так и жителям других субъектов. Размещение для граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе, возможно с 15 июня, для остальных граждан РФ – с 1 июля.

Работа объектов размещения осуществляется в соответствии со всеми актуальными требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса к деятельности санаторно-курортных и гостиничных организаций.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов. В Крыму у всех приезжающих туристов будут измерять температуру.

Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов. С 21 июня в Краснодарском крае снимаются ограничения для въезжающих в регион туристов, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Где логика, уже никто не понимает…» В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все. В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все.

«Курортный сезон уже сорван»: как Крым пытаются открыть для российских туристов. С 15 июня власти отменили режим самоизоляции в Крыму и обязательную обсервацию для приезжающих на полуостров из России. По-прежнему в силе остается масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.