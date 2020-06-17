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Курортный сезон

Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов

16:47 среда, 17 июня 2020
Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов

фото © ria.ru

В Крыму у всех приезжающих туристов будут измерять температуру.

Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

— У нас на сегодняшний день готовится к открытию 440 пляжей. Пляжи с точки зрения безопасности протестированы, с 15-го числа снята обязательная обсервация для всех приезжих из других регионов Российской Федерации. Оставлена только обязательная обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины, — рассказал глава.

Особое внимание он уделил вопросу безопасности.

— Сохранится только температурный контроль. Если обнаружен человек с признаками ОРВИ — соответственно, информация передается медицинским работникам, если тестирование показывает коронавирус, то госпитализация в инфекционное отделение, — уточнил Аксенов.

В крымских санаториях будут ежедневно тестировать персонал на коронавирус.

— Еженедельное тестирование персонала осталось только в санаториях. Гостиницы и отели — только в момент захода на работу, соответственно персонал тестируется. Приезжающие в санаторный комплекс должны привести с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, в то время для гостиницы такая справка не нужна, — отметил он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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