Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов

фото © ria.ru

В Крыму у всех приезжающих туристов будут измерять температуру.

Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

— У нас на сегодняшний день готовится к открытию 440 пляжей. Пляжи с точки зрения безопасности протестированы, с 15-го числа снята обязательная обсервация для всех приезжих из других регионов Российской Федерации. Оставлена только обязательная обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины, — рассказал глава.

Особое внимание он уделил вопросу безопасности.

— Сохранится только температурный контроль. Если обнаружен человек с признаками ОРВИ — соответственно, информация передается медицинским работникам, если тестирование показывает коронавирус, то госпитализация в инфекционное отделение, — уточнил Аксенов.

В крымских санаториях будут ежедневно тестировать персонал на коронавирус.

— Еженедельное тестирование персонала осталось только в санаториях. Гостиницы и отели — только в момент захода на работу, соответственно персонал тестируется. Приезжающие в санаторный комплекс должны привести с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, в то время для гостиницы такая справка не нужна, — отметил он.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Где логика, уже никто не понимает…» В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все. В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все.

«Курортный сезон уже сорван»: как Крым пытаются открыть для российских туристов. С 15 июня власти отменили режим самоизоляции в Крыму и обязательную обсервацию для приезжающих на полуостров из России. По-прежнему в силе остается масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

В Минкурортов Крыма рассказали, как будут следить за соблюдением норм Роспотребнадзора. Для контроля отелей и гостиниц власти придумали рабочие группы с участием представителей муниципалитетов и профильных ведомств.

Зубков: Это будет самый провальный сезон. Актеры театра могут разойтись по домам, а вот животных из зоопарка в отпуск не отправить – расходная часть и потребности в корме остаются всегда.