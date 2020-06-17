Курортный сезон
Развитие сюжета: Конкуренты открыты: Краснодарский край снимает ограничения для туристов ● «Где логика, уже никто не понимает…» В Крыму ради возможности «подоить» туристов готовы на все ● «Курортный сезон уже сорван»: как Крым пытаются открыть для российских туристов ● Поток автомобилей на Крымском мосту достиг прошлогоднего уровня ● Россияне начали массово покупать билеты на новые поезда в Крым
Аксенов рассказал, как Крым будет принимать туристов
фото © ria.ru
В Крыму у всех приезжающих туристов будут измерять температуру.
Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.
— У нас на сегодняшний день готовится к открытию 440 пляжей. Пляжи с точки зрения безопасности протестированы, с 15-го числа снята обязательная обсервация для всех приезжих из других регионов Российской Федерации. Оставлена только обязательная обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе с территории Украины, — рассказал глава.
Особое внимание он уделил вопросу безопасности.
— Сохранится только температурный контроль. Если обнаружен человек с признаками ОРВИ — соответственно, информация передается медицинским работникам, если тестирование показывает коронавирус, то госпитализация в инфекционное отделение, — уточнил Аксенов.
В крымских санаториях будут ежедневно тестировать персонал на коронавирус.
— Еженедельное тестирование персонала осталось только в санаториях. Гостиницы и отели — только в момент захода на работу, соответственно персонал тестируется. Приезжающие в санаторный комплекс должны привести с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, в то время для гостиницы такая справка не нужна, — отметил он.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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