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Происшествия

Житель Алушты обокрал пять автомобилей и магазин

09:58 вторник, 16 июня 2020
Алушта

Сотрудниками ОМВД России по г. Алуште раскрыта серия краж имущества из автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель. По имеющимся данным, алуштинец разбивал стекла припаркованных автомобилей, похищал имущество, находящееся в машине, и скрывался с места преступления. В основном объектом преступных посягательств злоумышленника становились видеорегистраторы, музыкальные колонки, инструменты.

От его действий пострадали пятеро владельцев транспортных средств. Но полицейские не исключают, что их могло быть больше.

Также оперативниками установлена причастность злоумышленника к краже денежных средств и продуктов питания из магазина. Сумма общего ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 88 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение части похищенного имущества. После проведения всех необходимых действий вещи будут возвращены законным владельцам.

По всем фактам следственным подразделением ОМВД России по г. Алушта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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