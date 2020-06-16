Общество
За первую неделю июня в Крыму заключили 351 брак
Отделы ЗАГС выдали 734 соответствующих свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния о рождении и заключении брака.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК.
За первую неделю июня в Республике Крым зарегистрировано большое количество брачных союзов и рождений детей. Так, отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма выдали 351 свидетельство о браке и 383 свидетельства о рождении.
Наибольшее количество таких актов гражданского состояния в Симферополе и Симферопольском районе, Керчи, Евпатории, Бахчисарае и Ялте.
В целом, средний возраст женихов и невест был неизменен – для женщин 28-32 года, для мужчин 34-36 лет.
Интересные данные по регистрации рождения: впервые за долгое время зарегистрирована одна тройня – в Кировском районе, также зарегистрировано три двойни – две в столице Крыма и одна в Евпатории.
Кроме того, родители присваивали чаще редкие имена детям: Гордей, Иса, Захар, Динат, Амит, Эрдинч-Эдем, Лолита, Теона, Ареана, Эрик, Мирон, Богдана, Сура, Луиза, Павла, Мия, Владлена, Девлет, Виталина и Алита.
Отметим также, что в Крыму в ближайшее время ожидается рост количества браков, что связано с возобновлением проведения торжественных обрядов бракосочетаний и отмены части ограничений их касающихся (в настоящее время разрешается присутствие на торжестве не более 10 человек, вместе с двумя сотрудниками отдела ЗАГС).
К слову, за прошедшие три месяца на полуострове брак зарегистрировали 1 143 новобрачных. Свидетельств о рождении выдано — 4 352. Больше всего детей родилось в Симферополе — 1 252, Симферопольском районе – 291, Керчи — 277, Ялте – 265, Евпатории – 264, Бахчисарае — 250, Феодосии – 203, Саках – 189 и в Красногвардейском районе – 187.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Строительство скейтодрома в Симферополе вызвало споры горожан. Запланированное на текущий год строительство скейтодрома в Симферополе вызвало споры горожан.
Проблем с пресной водой в Крыму скоро не будет. Новые водозаборы обеспечат Симферополь дополнительными объемами пресной воды.
Севастополь оказался глубоко дотационным городом. Доходы Севастополя в 2019 году составили 38 млрд 441 млн рублей, из них собственных налоговых и неналоговых доходов меньше половины — 16 млрд 875 млн рублей.
Сразу три масштабных проекта пообещали запустить в 2022 году в Севастополе. К 2022 году в городе-герое будет построен оптово-распределительный центр, создан индустриальный парк, а также состоится проект реконструкции Балаклавы.
Слишком опасно: в Симферополе отменили парад Победы
Власти Крыма приняли решение отменить парад в честь 75-летия Победы в Симферополе.
Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом
За 15 июня на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.
Все для туристов: в Крыму начинают расти тарифы на мобильную связь с Россией
С 17 июня в Крыму начнут расти тарифы на роуминг.
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек
За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
14 июня
Россияне начали массово покупать билеты на новые поезда в Крым
За последние пять дней россияне купили 15 тыс. билетов на новые поезда в Крым. Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщает о высоком спросе на ж/д перевозки в регион.