За первую неделю июня в Крыму заключили 351 брак

Отделы ЗАГС выдали 734 соответствующих свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния о рождении и заключении брака.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК.

За первую неделю июня в Республике Крым зарегистрировано большое количество брачных союзов и рождений детей. Так, отделы ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма выдали 351 свидетельство о браке и 383 свидетельства о рождении.

Наибольшее количество таких актов гражданского состояния в Симферополе и Симферопольском районе, Керчи, Евпатории, Бахчисарае и Ялте.

В целом, средний возраст женихов и невест был неизменен – для женщин 28-32 года, для мужчин 34-36 лет.

Интересные данные по регистрации рождения: впервые за долгое время зарегистрирована одна тройня – в Кировском районе, также зарегистрировано три двойни – две в столице Крыма и одна в Евпатории.

Кроме того, родители присваивали чаще редкие имена детям: Гордей, Иса, Захар, Динат, Амит, Эрдинч-Эдем, Лолита, Теона, Ареана, Эрик, Мирон, Богдана, Сура, Луиза, Павла, Мия, Владлена, Девлет, Виталина и Алита.

Отметим также, что в Крыму в ближайшее время ожидается рост количества браков, что связано с возобновлением проведения торжественных обрядов бракосочетаний и отмены части ограничений их касающихся (в настоящее время разрешается присутствие на торжестве не более 10 человек, вместе с двумя сотрудниками отдела ЗАГС).

К слову, за прошедшие три месяца на полуострове брак зарегистрировали 1 143 новобрачных. Свидетельств о рождении выдано — 4 352. Больше всего детей родилось в Симферополе — 1 252, Симферопольском районе – 291, Керчи — 277, Ялте – 265, Евпатории – 264, Бахчисарае — 250, Феодосии – 203, Саках – 189 и в Красногвардейском районе – 187.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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