Всем медикам Севастополя пообещали дать премии

В Севастополе решили премировать всех медиков города, которые не попали в указы по дополнительным выплатам за борьбу с COVID-19 и работали в больницах, не специализирующихся на коронавирусе.

Решение принято на заседании правительства города.

Всего на эти цели потратят 49 миллионов 675 тысяч рублей. Выплаты получат 7 319 сотрудников, из них 1 472 врача, 2 946 человек среднего медицинского персонала и 2 901 сотрудник из числа младшего медицинского персонала. Врачам выплатят по 10 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу по 5 тысяч рублей, младшему и прочему медицинскому персоналу – по 3 тысячи рублей.

«Все больницы работали и занимались экстренными мероприятиями. Те, кто занимался борьбой с COVID-19, получили существенные выплаты. Но другие медики, которые с повышенной интенсивностью трудились, не попали ни в какие указы, это создает напряжение в коллективах, поэтому было решено ко дню медицинского работника такую выплату разовую провести», - прокомментировал врио губернатора Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, врачи Севастополя, которые боролись с COVID-19, получили региональные и федеральные выплаты разных размеров в зависимости от статуса медика и уровня опасности работы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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