Все для туристов: в Крыму начинают расти тарифы на мобильную связь с Россией

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С 17 июня в Крыму начнут расти тарифы на роуминг.

Об этом пишут «Известия».

По имеющимся данным, в первую очередь цены намерена увеличить компания «Вымпелком» («Билайн»). Оператор повысит стоимость исходящей минуты почти на 50 копеек, или на 23%. Стоимость минуты разговора после нововведения составит 2,5 рубля. Увеличится и подключенный по умолчанию интернет-тариф.

Эксперты полагают, что другие операторы «большой четверки» также начнут увеличивать цены перед отпускным сезоном.

В Минкомсвязи и ФАС «Известиям» сообщили, что внимательно изучат этот вопрос.

Крым является непризнанной территорией для всего мира (кроме России), поэтому деятельность компаний на этой территории попадает под санкции.

Не боятся санкций только компании, которые работают исключительно на территории России. Но мобильная связь в Крыму и привычные операторы работают и за пределами России, поэтому официально в Крым не заходят и предоставляют услуги как в роуминге.

По новому закону все операторы должны отменить роуминг по всей России, в том числе по Крыму и Севастополю. Естественно, про мобильный интернет в законе упоминаний нет, поэтому эти тарифы взлетели до небес.

Знакомые россиянам компании по предоставлению услуг мобильной связи в Крыму работают не так, как внутри самой страны. Например, привычная для жителей России мобильная связь в Крыму — Beeline, Megafon и Tele-2 не имеет никаких дополнительных опций для региона. Вы не сможете приобрести сим карты этих компаний; у вас не будут действовать тарифы и акции, рассчитанные для соединения на территории РФ; клиенты этих операторов попадут во внутренний роуминг, и звонки по телефону будут стоить гораздо дороже.

Из российских операторов на полуострове Крым хорошо работает только MTS. Помимо того, что на тарифах «Smart» действуют бесплатные звонки на МТС и включенный пакет интернета, на других тарифах можно подключить дополнительные пакеты услуг для передвижения в интересующем вас регионе (Крым).

Есть и собственные компании мобильной связи в Крыму: Волна, Крымтелеком, Win Mobile (К-Телеком), Севмобайл (хорошо работает только в Севастополе и окрестностях). Эти компании не боятся санкций, но для остальных россиян они не привычны и за территорией Крыма не работают — нужно покупать отдельную сим-карту.

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