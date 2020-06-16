Врач, пациенты и гости из Сибири: новые случаи заражения в Крыму

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За минувшие сутки 15 июня коронавирусная инфекция была обнаружена в Ялте, Евпатории, Феодосии, Симферополе, Раздольненском, Кировском, Красноперекопском и Сакском районах.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Ранее сообщалось, что за 15 июня на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ране зарегистрированным случаям, пять - при обращении за медицинской помощью.

По словам Крутикова, два случая выявлено в семейном очаге в Ялте у граждан, прибывших из Красноярска. Оба госпитализированы в местный стационар.

Пять зараженных обнаружено в Евпатории из числа контактных лиц.

«Четыре случая контактны выявлено в Евпаторийской городской больнице: три пациента и один сотрудник хирургического отделения. Еще один случай – это другой, ранее зарегистрированный семейный очаг», уточнил представитель Роспотребнадзора.

Также по два случая выявлены в Феодосии и Кировском районе, один – в Раздольненском районе.

Кроме того, коронавирус был выявлен у троих пациентов, ранее госпитализированных с внебольничной пневмонией в Симферополе, Красноперекопском и Сакском районах.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции, 36 из которых завозные из-за границы, 89 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 413 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровели за весь период 367 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе нет новых случаев заражения. В Севастополе по состоянию на утро 16 июня новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, но выписано после выздоровления еще семь человек.

Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом. За 15 июня на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Оперировать в Севастополе будут только после теста на коронавирус. Всем севастопольским больным, которых ждут плановые операции, предварительно сделают тест на коронавирус.

В Крыму под медицинским наблюдением остается 2895 человек. Под медицинским наблюдением в медучреждениях Крыма и на дому находится 2895 человек.