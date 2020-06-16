ВОЗ предупреждает о «возобновлении» наибольшей опасности COVID-19

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебреесус предупредил, что страны мира «должны быть в курсе возможности возобновления» наибольшей опасности коронавирусной инфекции, когда Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае – новая вспышка болезни, из-за которой ввели жесткий карантин в части столицы страны Пекина.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в мире превысило 8 млн, умерли более 436 тыс. человек. Руководитель ВОЗ отметил, что понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тыс. случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.

С 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина – после того, как китайская столица прожила более 50 дней не зафиксировав ни одного нового случая инфицирования. 29 жилых комплексов в Пекине переведены под «закрытое управление», все пункты пропуска под охраной, строгий контроль введен за лицами, выезжающими или въезжающими в эти комплексы.

В США около 20 штатов, где начали восстанавливать экономическую активность в течение последних недель, регистрируют рекордное количество новых подтвержденных случаев заболевания. Это частично объясняется увеличением числа тестирований, но также, говорят эксперты по здравоохранению, указывает и на возобновление опасности.

Общее количество случаев инфицирования в США составляет около 2,1 млн человек, умерли более 116 тыс. человек. Согласно обновленному прогнозу, которым оперирует правительство, более 200 тыс. смертей от COVID-19 в США может быть зафиксировано в начале октября.

Бразилия является второй страной мира по числу заболеваний (более 888 тыс. случаев), умерли около 44 тысяч человек.

Критичность ситуации нарастает и во многих других странах мира, таких как Индия, Египет, Пакистан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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