Вода для Крыма: «слуги народа» приняли неожиданное решение

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Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» составили проект закона об исключении из перечня не подлежащих приватизации государственных компаний двух предприятий, которые обеспечивают подачу воды в Крым.

Об этом заявил нардеп Ярослав Юрчишин (фракция «Голос»).

По его информации, депутаты планируют снять запрет на приватизацию Управления Северо-Крымского канала и Управления Главного Каховского магистрального канала. От этих предприятий зависит подача воды на полуостров.

Юрчишин считает, что такие действия его коллег из «Слуги народа» – попытка найти механизм возобновления поставок воды на Крымский полуостров.

«В законопроекте 2831-1 авторства «Слуг народа» из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, почему-то исчезли Управление Северо-Крымского канала и «правление Главного Каховского магистрального канала. По сути - это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечение Крыму украинский водой», – написал парламентарий в Facebook.

Юрчишин сообщил, что данный законопроект будет рассмотрен сегодня на заседании антикоррупционного комитета. Он выразил надежду, что его руководство отклонит документ. По мнению депутата, законопроект является «открытым подыгрыванием российским оккупантам для обеспечения их военного контингента в Крыму«

О возможном объединении Главного Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов в одно предприятие – «Воды Таврии» – сообщалось еще в начале 2020 года.

По мнению политиков из числа сторонников экс-президента Петра Порошенко, создание предприятия «Воды Таврии» означает приватизацию двух магистральных каналов Херсонщины и облегчение процедуры возобновления подачи воды в Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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