Власть
Власти через суд требуют снести здания в крымском «Тайгане»
Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, сообщил, что Белогорская администрация требует через суд снести несколько зданий его парка.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
«Белогорская администрация, несмотря на все установки Минэкономразвития, несмотря на договоренности с главой республики (Сергеем Аксеновым), требует от нас снести здания парка «Тайган», какие-то, расположенные в северо-западной части участка», – сообщил Зубков.
Ранее Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей.
В конце мая суд продлил меру пресечения по «запрету определенных действий» в отношении крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной.
В Ялте 1 июня открылся зоопарк «Сказка».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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