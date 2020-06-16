Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +24
море +21

Коронавирус в Крыму

В Севастополе нет новых случаев заражения

В Севастополе по состоянию на утро 16 июня новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, но выписано после выздоровления еще семь человек.

 Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 187 человек. Выздоровело 159 человек, 3 человека умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 97 человек, в городской больнице № 9 – 89. Под наблюдением по месту жительства – 828 человек.

Как сообщалось ранее, на пунктах пропуска в Севастополь работает система экспресс-тестирования на коронавирус для приезжих из других регионов. За прошедшие сутки тесты сделали 533 человека

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Оперировать в Севастополе будут только после теста на коронавирус. Всем севастопольским больным, которых ждут плановые операции, предварительно сделают тест на коронавирус.

В Крыму под медицинским наблюдением остается 2895 человек. Под медицинским наблюдением в медучреждениях Крыма и на дому находится 2895 человек.

За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией. За прошедшие выходные в Крыму возросло количество заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.

Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений. В Правительстве Крыма обсудили очередное снятие ограничений и внесение изменений в Указ Аксенова о режиме повышенной готовности.

Власть
Слишком опасно: в Симферополе отменили парад Победы

Слишком опасно: в Симферополе отменили парад Победы

Власти Крыма приняли решение отменить парад в честь 75-летия Победы в Симферополе.

Курортный сезон
Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом

Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом

За 15 июня на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Все для туристов: в Крыму начинают расти тарифы на мобильную связь с Россией

Все для туристов: в Крыму начинают расти тарифы на мобильную связь с Россией

С 17 июня в Крыму начнут расти тарифы на роуминг.

Курортный сезон
Россияне начали массово покупать билеты на новые поезда в Крым

Россияне начали массово покупать билеты на новые поезда в Крым

За последние пять дней россияне купили 15 тыс. билетов на новые поезда в Крым. Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщает о высоком спросе на ж/д перевозки в регион.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации