Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Всем медикам Севастополя пообещали дать премии ● Крымчане жалуются, что не могут вернуться из Саудовской Аравии ● Оперировать в Севастополе будут только после теста на коронавирус ● В Крыму под медицинским наблюдением остается 2895 человек ● За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией
В Севастополе нет новых случаев заражения
В Севастополе по состоянию на утро 16 июня новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, но выписано после выздоровления еще семь человек.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 187 человек. Выздоровело 159 человек, 3 человека умерли.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 97 человек, в городской больнице № 9 – 89. Под наблюдением по месту жительства – 828 человек.
Как сообщалось ранее, на пунктах пропуска в Севастополь работает система экспресс-тестирования на коронавирус для приезжих из других регионов. За прошедшие сутки тесты сделали 533 человека
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оперировать в Севастополе будут только после теста на коронавирус. Всем севастопольским больным, которых ждут плановые операции, предварительно сделают тест на коронавирус.
В Крыму под медицинским наблюдением остается 2895 человек. Под медицинским наблюдением в медучреждениях Крыма и на дому находится 2895 человек.
За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией. За прошедшие выходные в Крыму возросло количество заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.
Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений. В Правительстве Крыма обсудили очередное снятие ограничений и внесение изменений в Указ Аксенова о режиме повышенной готовности.
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