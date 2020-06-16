В Севастополе нет новых случаев заражения

В Севастополе по состоянию на утро 16 июня новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, но выписано после выздоровления еще семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 187 человек. Выздоровело 159 человек, 3 человека умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 97 человек, в городской больнице № 9 – 89. Под наблюдением по месту жительства – 828 человек.

Как сообщалось ранее, на пунктах пропуска в Севастополь работает система экспресс-тестирования на коронавирус для приезжих из других регионов. За прошедшие сутки тесты сделали 533 человека

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Оперировать в Севастополе будут только после теста на коронавирус. Всем севастопольским больным, которых ждут плановые операции, предварительно сделают тест на коронавирус.

В Крыму под медицинским наблюдением остается 2895 человек. Под медицинским наблюдением в медучреждениях Крыма и на дому находится 2895 человек.

За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией. За прошедшие выходные в Крыму возросло количество заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.

Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений. В Правительстве Крыма обсудили очередное снятие ограничений и внесение изменений в Указ Аксенова о режиме повышенной готовности.