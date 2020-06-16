Бизнес
В Крыму второй раз за месяц подорожал бензин
фото © Новости Крыма
На автозаправках на территории Крыма снова подорожал 95-й бензин.
В частности, цена на бензин марки АИ-95 выросла почти на два процента.
Так, на заправках сети АЗС Atan стоимость 95-го бензина теперь составляет 49,99 рублей за литр, а на ТЭС литр этого топлива продают за 49,9 рублей. Немного дешевле этот вид топлива можно приобрести на заправочных станциях сети RedPetrol – 49,85.
Примечательно, что на немногочисленных заправках сети АЗС Formula, которые работают и на материковой части Украины, стоимость 95-го бензина осталась прежней – 48,25 рублей за литр.
Напомним, что за последние 16 дней это уже второе подорожание стоимости автомобильного топлива на заправках Крыма.
31 мая подорожали практически все виды топлива, больше всего – именно АИ-95. В прошлый раз его стоимость поднялась на полтора процента.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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