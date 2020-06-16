Происшествия
В Крыму внук несколько раз ударил бабушку ножом из-за денег на «дозу»
Житель крымской столицы напал на свою бабушку из-за отказа дать денег на наркотики, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В ведомстве рассказали, что ночью в отдел полиции обратился местный житель. Он сообщил, что из соседней квартиры слышны крики о помощи.
Полиция и вызванные на место происшествия медики нашли в квартире 81-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями. Ее госпитализировали в одну из симферопольских больниц.
На месте преступления задержали ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего внука пенсионерки.
«С его слов, он употребляет наркотические средства и попросил у бабушки деньги на «дозу», но женщина отказала. На этой почве разразился конфликт, в ходе которого мужчина схватил с кухонного стола нож и нанес удары по телу женщины», - говорится в сообщении ведомства.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Злоумышленника задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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