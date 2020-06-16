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Происшествия

В Крыму внук несколько раз ударил бабушку ножом из-за денег на «дозу»

12:12 вторник, 16 июня 2020

Житель крымской столицы напал на свою бабушку из-за отказа дать денег на наркотики, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ведомстве рассказали, что ночью в отдел полиции обратился местный житель. Он сообщил, что из соседней квартиры слышны крики о помощи.

Полиция и вызванные на место происшествия медики нашли в квартире 81-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями. Ее госпитализировали в одну из симферопольских больниц.

На месте преступления задержали ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего внука пенсионерки.

«С его слов, он употребляет наркотические средства и попросил у бабушки деньги на «дозу», но женщина отказала. На этой почве разразился конфликт, в ходе которого мужчина схватил с кухонного стола нож и нанес удары по телу женщины», - говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Злоумышленника задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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