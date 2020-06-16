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Власть

В Крыму с начала года суды конфисковали 13 автомобилей

12:37 вторник, 16 июня 2020

В Крыму с начала года суды приняли решения о конфискации 13 транспортных средств.

Об этом сообщает таможня в Крыму.

Кроме того, с начала года по факту нарушения срока временного ввоза и совершения незаконных операций с временно ввезенными транспортными средствами возбуждено 96 дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 58,5 тыс. руб.

«С начала года изъято 5 транспортных средств: 4 транспортных средства – в связи с неосуществлением их вывоза с территории Евразийского экономического союза позднее 6 месяцев со дня истечения предельного срока и 1 транспортное средство – в связи с передачей права пользования транспортным средством в нарушение установленных ограничений», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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