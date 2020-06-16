В Крыму осудили семерых членов «ОПГ» за «миграционный бизнес»

В Крыму осудили четверых россиян и троих граждан Узбекистана, Киргизии и Украины за «подделку миграционных документов для иностранцев за денежное вознаграждение».

Об этом сообщает пресс-служба Красногвардейского районного суда.

«В период с сентября 2018 года по май 2019 семеро членов преступной группы, распределив роли каждого в незаконной миграции, осуществляли поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение изготовить подлежащие простановке в отрывной части Уведомления поддельные штампы органа миграционного учета», - рассказали подробности совершенного преступления в суде.

Злоумышленники размещали на бесплатных сайтах объявлений информацию, что оказывают услуги по оформлению миграционных документов для иностранцев.

Покупатели поддельных документов платили «бизнесменам» от 3 до 5 тыс. рублей за каждую справку.

В ходе расследования уголовного дела преступники признали вину и раскаялись в содеянном. Четверым членам группы суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, а еще трем – по три года тюрьмы. Вместе с тем, суд счел возможным назначить всем злоумышленникам условное осуждение с испытательным сроком и назначил 100 тыс. рублей штрафа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму с начала года суды конфисковали 13 автомобилей. В Крыму с начала года суды приняли решения о конфискации 13 транспортных средств.

Троих экс-депутатов Севастополя будут судить в Киеве за госизмену. Трое бывших депутатов горсовета Севастополя заочно предстанут перед украинским судом по обвинению в государственной измене, сообщила в понедельник пресс-служба находящейся в Киеве прокуратуры АРК.

Крымчанин пойдет под суд за убийство отказавшейся знакомиться женщины. В Республике Крым мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестком убийстве жительницы Евпатории.

Бывшего начальника водоканала Алупки будут судить за взятку. Бывший начальник Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал ЮБК» предстанет перед судом за получение взятки.