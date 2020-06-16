Власть
В Крыму осудили семерых членов «ОПГ» за «миграционный бизнес»
В Крыму осудили четверых россиян и троих граждан Узбекистана, Киргизии и Украины за «подделку миграционных документов для иностранцев за денежное вознаграждение».
Об этом сообщает пресс-служба Красногвардейского районного суда.
«В период с сентября 2018 года по май 2019 семеро членов преступной группы, распределив роли каждого в незаконной миграции, осуществляли поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение изготовить подлежащие простановке в отрывной части Уведомления поддельные штампы органа миграционного учета», - рассказали подробности совершенного преступления в суде.
Злоумышленники размещали на бесплатных сайтах объявлений информацию, что оказывают услуги по оформлению миграционных документов для иностранцев.
Покупатели поддельных документов платили «бизнесменам» от 3 до 5 тыс. рублей за каждую справку.
В ходе расследования уголовного дела преступники признали вину и раскаялись в содеянном. Четверым членам группы суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, а еще трем – по три года тюрьмы. Вместе с тем, суд счел возможным назначить всем злоумышленникам условное осуждение с испытательным сроком и назначил 100 тыс. рублей штрафа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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