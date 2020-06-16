В Крыму 13 ковидных пациентов остаются в тяжелом состоянии

Все находятся в реанимации: 11 в Симферопольской городской клинической больнице №7, 2 в Евпаторийской городской больнице.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

— Из 179 человек, остающихся на лечении, 13 пациентов продолжают находиться в тяжелом состоянии. Из них 11 в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7, 2 в реанимации Евпаторийской городской больницы, — рассказал Лясковский.

Он подчеркнул, что из них 3 находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких, 2 на не инвазивной ИВЛ, 7 на кислородной поддержке.

Кроме того, в Крыму 135 пациентов с коронавирусом средней степени тяжести, 31 пациент в удовлетворительном состоянии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Врач, пациенты и гости из Сибири: новые случаи заражения в Крыму. За минувшие сутки 15 июня коронавирусная инфекция была обнаружена в Ялте, Евпатории, Феодосии, Симферополе, Раздольненском, Кировском, Красноперекопском и Сакском районах.

ВОЗ предупреждает о «возобновлении» наибольшей опасности COVID-19. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебреесус предупредил, что страны мира «должны быть в курсе возможности возобновления» наибольшей опасности коронавирусной инфекции, когда Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае – новая вспышка болезни, из-за которой ввели жесткий карантин в части столицы страны Пекина.

В Севастополе нет новых случаев заражения. В Севастополе по состоянию на утро 16 июня новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано, но выписано после выздоровления еще семь человек.

Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом. За 15 июня на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.