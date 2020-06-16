Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ушли в онлайн: как в Крыму решили проблему семейных родов в эпоху коронавируса ● Врач, пациенты и гости из Сибири: новые случаи заражения в Крыму ● ВОЗ предупреждает о «возобновлении» наибольшей опасности COVID-19 ● В Севастополе нет новых случаев заражения ● Всем медикам Севастополя пообещали дать премии
В Крыму 13 ковидных пациентов остаются в тяжелом состоянии
Все находятся в реанимации: 11 в Симферопольской городской клинической больнице №7, 2 в Евпаторийской городской больнице.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.
— Из 179 человек, остающихся на лечении, 13 пациентов продолжают находиться в тяжелом состоянии. Из них 11 в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7, 2 в реанимации Евпаторийской городской больницы, — рассказал Лясковский.
Он подчеркнул, что из них 3 находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких, 2 на не инвазивной ИВЛ, 7 на кислородной поддержке.
Кроме того, в Крыму 135 пациентов с коронавирусом средней степени тяжести, 31 пациент в удовлетворительном состоянии.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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