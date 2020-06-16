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Коронавирус в Крыму

В крымские обсерваторы отправили 123 человека из Вьетнама и Украины

18:02 вторник, 16 июня 2020
В крымские обсерваторы отправили 123 человека из Вьетнама и Украины

фото © pixabay.com

За последние сутки из пунктов пропуска на границе с Украиной в обсерваторы Крыма отправили более сотни человек. Еще 17 человек прилетели в республику из Вьетнама.

Об этом на ежедневном брифинге сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«За истекшие сутки в обсерватор направлены 123 человека. Из них 106 человек – это лица, которые пересекли государственную границу в автомобильных пунктах пропуска и 17 жителей Крыма, которые были доставлены из Вьетнама», - сообщил представитель Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что за 15 июня в республике выявили 15 новых больных COVID. Количество зараженных в республике с начала пандемии достигло 561, из ни 367 человек выздоровели.  Из всех больных только 36 прибыли из-за границы и 89 человек с коронавирусом приехали из других регионов РФ. Также Роспотребнадзор выявил 23 инфицированных при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Всего в России, число зараженных составляет около 540 тыс. человек, однако накануне сообщалось о спаде заболевания в стране. Так, впервые с 1 мая в стране зафиксировали минимальное число инфицированных за сутки – 8,2 тыс. человек. В мире выявлено 8 млн человек с COVID.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Врач, пациенты и гости из Сибири: новые случаи заражения в Крыму. За минувшие сутки 15 июня коронавирусная инфекция была обнаружена в Ялте, Евпатории, Феодосии, Симферополе, Раздольненском, Кировском, Красноперекопском и Сакском районах.

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