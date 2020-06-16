Власть
В Алуште возле берега ведут незаконную стройку
фото © Мэрия Алушты
В Алуште остановят стройку на территории кооператива рекреационного назначения «Рыбачье».
Об этом в Facebook сообщила глава города Галина Огнева.
«Как выяснилось на месте – стройка гидротехнических берегоукрепительных сооружений самовольно проводится на территории кооператива, в непосредственной близости от моря. Проектная документация и иные разрешительные документы отсутствуют. Данные работы не были согласованы в установленном порядке с администрацией муниципалитета Алушты», – написала Огнева.
По его словам, принято решение убрать строительный мусор, остановить стройку, предоставить необходимую проектную документацию.
Ранее из-за коронавируса, в Крыму запретили работу всех государственных заказчиков, строительных площадок, частных компаний, а также все строительно-монтажные работы.
В феврале сообщалось, что в Крыму законсервируют 29 недостроенных объектов, строящихся в рамках российской «Федеральной целевой программы развития полуострова». Строительные работы прекратятся из-за «хищения подрядчиками средств».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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