Ушли в онлайн: как в Крыму решили проблему семейных родов в эпоху коронавируса

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В Крыму на базе клинического роддома №2 начнут проводить партнерские роды онлайн. Сейчас руководство учреждения готовит соответствующую документацию.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал главный врач роддома, доктор медицинских наук, профессор Илья Глазков.

По его словам, трансляция будет только с согласия роженицы.

«Женщина вступает в роды, дает согласие, по телефону созванивается с партнером. Она может дать четыре номера телефона, то есть на экране могут появиться четыре точки общения», - уточнил он.

Особое внимание, по словам Глазкова, уделят безопасности, поскольку «роды - это интимный процесс». Общение будет идти по закрытому каналу связи, войти в систему можно будет только с помощью логина и пароля, доступ к которым будет у семьи роженицы.

«Оператор, который будет сопровождать связь между роженицами и их близкими людьми, будет работать круглосуточно», - уточнил Глазков. Персонал, по его словам, идею по партнерским родам онлайн поддержал, но снимать работу врачей будет запрещено.Глазков также уточнил, что услуга будет платной, но доступной по цене. Точную стоимость еще не утверждена.

«Если женщина даст согласие, мы подписываем данную услугу, она будет платная, потому что не входит в систему ОМС. Мы ведем переговоры с несколькими компаниями, чтобы данная услуга была доступна всем женщинам», - подчеркнул он.

В настоящий момент администрация занимается оформлением документов. Первые партнерские онлайн-роды, по словам Глазкова, могут пройти уже в начале следующей недели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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