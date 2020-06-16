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Власть

Троих экс-депутатов Севастополя будут судить в Киеве за госизмену

Трое бывших депутатов горсовета Севастополя заочно предстанут перед украинским судом по обвинению в государственной измене, сообщила в понедельник пресс-служба находящейся в Киеве прокуратуры АРК.

«Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительные акты в отношении троих бывших депутатов Севастопольского городского совета VI созыва, которые обвиняются в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Согласно Уголовному кодексу Украины, совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Имена обвиняемых не сообщаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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