Троих экс-депутатов Севастополя будут судить в Киеве за госизмену

Трое бывших депутатов горсовета Севастополя заочно предстанут перед украинским судом по обвинению в государственной измене, сообщила в понедельник пресс-служба находящейся в Киеве прокуратуры АРК.

«Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительные акты в отношении троих бывших депутатов Севастопольского городского совета VI созыва, которые обвиняются в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Согласно Уголовному кодексу Украины, совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Имена обвиняемых не сообщаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бывшего начальника водоканала Алупки будут судить за взятку. Бывший начальник Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал ЮБК» предстанет перед судом за получение взятки.

На въезде в Крым нет ажиотажа после восстановления работы КПВВ. В Госпонграслужбе Украины утверждают, что после восстановления работы КПВВ после карантина из-за коронавируса на админгранице Крыма с Херсонской областью, ажиотажа не наблюдается.

ФСБ задержала украинца, который пытался пешком пройти в Крым. В ФСБ сообщили, что пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть через в Крым «в обход пунктов пропуска».

В Крыму будут судить ветеринара, обвиняемую в фальсификации вакцинации животных. В Белогорском районе Крыма будут судить ветеринарного врача, обвиняемую в служебном подлоге.