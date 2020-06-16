Власть
Троих экс-депутатов Севастополя будут судить в Киеве за госизмену
Трое бывших депутатов горсовета Севастополя заочно предстанут перед украинским судом по обвинению в государственной измене, сообщила в понедельник пресс-служба находящейся в Киеве прокуратуры АРК.
«Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительные акты в отношении троих бывших депутатов Севастопольского городского совета VI созыва, которые обвиняются в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины)», – говорится в сообщении.
Согласно Уголовному кодексу Украины, совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Имена обвиняемых не сообщаются.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бывшего начальника водоканала Алупки будут судить за взятку. Бывший начальник Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал ЮБК» предстанет перед судом за получение взятки.
На въезде в Крым нет ажиотажа после восстановления работы КПВВ. В Госпонграслужбе Украины утверждают, что после восстановления работы КПВВ после карантина из-за коронавируса на админгранице Крыма с Херсонской областью, ажиотажа не наблюдается.
ФСБ задержала украинца, который пытался пешком пройти в Крым. В ФСБ сообщили, что пограничники задержали гражданина Украины, который пытался попасть через в Крым «в обход пунктов пропуска».
В Крыму будут судить ветеринара, обвиняемую в фальсификации вакцинации животных. В Белогорском районе Крыма будут судить ветеринарного врача, обвиняемую в служебном подлоге.
Слишком опасно: в Симферополе отменили парад Победы
Власти Крыма приняли решение отменить парад в честь 75-летия Победы в Симферополе.
Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом
За 15 июня на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.
Все для туристов: в Крыму начинают расти тарифы на мобильную связь с Россией
С 17 июня в Крыму начнут расти тарифы на роуминг.
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек
За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
14 июня
Россияне начали массово покупать билеты на новые поезда в Крым
За последние пять дней россияне купили 15 тыс. билетов на новые поезда в Крым. Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщает о высоком спросе на ж/д перевозки в регион.