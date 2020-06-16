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Слишком опасно: в Симферополе отменили парад Победы

Слишком опасно: в Симферополе отменили парад Победы

фото © Новости Крыма

Власти Крыма приняли решение отменить парад в честь 75-летия Победы в Симферополе.

Об этом сообщил Сергей Аксенов.

«В целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» и по согласованию с федеральными органами государственной власти мной принято важное решение о том, что 24 июня Парад Победы состоится только в городе-герое Керчи», – написал Аксенов в соцсетях», - отметил он.

Он также выразил уверенность, что парад Победы в Керчи по накалу эмоций ничем не уступит праздникам прошлых лет.

Аксенов добавил, что прямая трансляция парада в Керчи будет доступна на различных информационных площадках, в том числе в социальных сетях.

«В следующем году Парад Победы обязательно состоится в городе Симферополе», – заключил глава РК.

По его словам, парады пройдут 24 июня только в Керчи и в Севастополе.

Как ранее сообщал РИА Новости Крым, 16, 18 и 20 июня в Симферополе должны были пройти репетиции парада с перекрытием центральных улиц города.

Кроме того, 15 июня стало известно, что из-за риска новой вспышки коронавирусной инфекции парад Победы было решено отменить в Челябинске, Якутске и Пензе.

Масштабные празднования 75-летия Победы в России перенесены в этом году на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Этот день официально объявлен нерабочим.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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