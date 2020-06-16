Происшествия
Симферополец украл более 600 тысяч и потратил их на алкоголь и женщин
Житель Симферополя на протяжении месяца воровал деньги у бабушки, чтобы оплатить себе дорогостоящий алкоголь и услуги женщин с низкой социальной ответственностью.
Сумма ущерба превысила 600 тыс руб, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.
«В отдел полиции Симферополя обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о краже у нее крупной суммы денежных средств. Сумма ущерба составила порядка 615 тыс рублей. В совершении преступления пожилая женщина заподозрила родного внука, – рассказали в пресс-службе. – В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи был задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 29-летний внук пенсионерки».
По информации МВД, от задержанного была получена явка с повинной. Подозреваемый сообщил, что у него был дубликат ключа от сейфа бабушки, где хранилась крупная сумма денег. «На протяжении месяца он частями похищал деньги, которые тратил на дорогостоящий алкоголь и женщин с низкой социальной ответственностью. По месту жительства задержанного сотрудниками полиции проведен осмотр, в ходе которого изъята часть похищенных денежных средств и дубликат ключа от сейфа, установленного в доме родственницы», – добавили в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 16 июня. Сегодня, 16 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Симферополе состоялся шариатский суд над чеченцами. В мечети симферопольского микрорайона Фонтаны состоялся шариатский суд над жителями Чечни, которые избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова.
Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом. В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.
Какой сегодня праздник 15 июня. Сегодня, 15 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Вода для Крыма: «слуги народа» приняли неожиданное решение
Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» составили проект закона об исключении из перечня не подлежащих приватизации государственных компаний двух предприятий, которые обеспечивают подачу воды в Крым.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Поток автомобилей на Крымском мосту достиг прошлогоднего уровня
Поток автомобильного транспорта на Крымском мосту практически достиг прошлогоднего уровня.
Бурный рост: в Крыму за сутки коронавирус нашли у 27 человек
За 13 июня в Крыму новая коронавирусная инфекция выявлена еще у 27 человек.
14 июня
Врач, пациенты и гости из Сибири: новые случаи заражения в Крыму
За минувшие сутки 15 июня коронавирусная инфекция была обнаружена в Ялте, Евпатории, Феодосии, Симферополе, Раздольненском, Кировском, Красноперекопском и Сакском районах.