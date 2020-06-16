Симферополец украл более 600 тысяч и потратил их на алкоголь и женщин

Житель Симферополя на протяжении месяца воровал деньги у бабушки, чтобы оплатить себе дорогостоящий алкоголь и услуги женщин с низкой социальной ответственностью.

Сумма ущерба превысила 600 тыс руб, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В отдел полиции Симферополя обратилась 79-летняя местная жительница с заявлением о краже у нее крупной суммы денежных средств. Сумма ущерба составила порядка 615 тыс рублей. В совершении преступления пожилая женщина заподозрила родного внука, – рассказали в пресс-службе. – В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи был задержан ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 29-летний внук пенсионерки».

По информации МВД, от задержанного была получена явка с повинной. Подозреваемый сообщил, что у него был дубликат ключа от сейфа бабушки, где хранилась крупная сумма денег. «На протяжении месяца он частями похищал деньги, которые тратил на дорогостоящий алкоголь и женщин с низкой социальной ответственностью. По месту жительства задержанного сотрудниками полиции проведен осмотр, в ходе которого изъята часть похищенных денежных средств и дубликат ключа от сейфа, установленного в доме родственницы», – добавили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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