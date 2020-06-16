Россиянин воровал деньги с банковских карт крымчан

Крымские полицейские задержали мошенника, который воровал деньги с банковских карт жителей Керчи.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, с декабря 2019 по март 2020 года от действий мужчины пострадало семь керчан.

«Установлено, что все преступления были совершены по одной и той же схеме. На мобильные номера телефонов гражданам приходило SMS о списании денежных средств со счетов. В сообщении также был указан контактный номер телефона, по которому можно было уточнить интересующую информацию. На обратную связь выходил мужчина, который представлялся сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник убеждал граждан в том, что их банковским счетом завладели мошенники, и, чтобы сберечь денежные средства, их необходимо перевести на резервный счет», – говорится в сообщении.

Перевод денежных средств осуществлялся через разные платежные системы: QIWI-кошелек, иные банки, номер мобильного телефона. Таким образом граждане передавали злоумышленнику банковские реквизиты, а также доступ к своим финансам. Суммы похищенных денежных средств варьировались от 6 до 90 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Самары. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе мошенничества.

«От преступных действий мошенника пострадали семеро керчан. Также имеется информация о том, что жертвами задержанного являются жители иных городов и районов Республики Крым. Подозреваемый в совершении преступлений признался, написав явки с повинной. Злоумышленник отметил, что ранее по такой же схеме мошенническим путем завладевал крупными суммами денежных средств жителей различных субъектов Российской Федерации», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), пункту «г» части 3 статьи 158 (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств) УК РФ. Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде шести лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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