Россияне начали массово покупать билеты на новые поезда в Крым

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За последние пять дней россияне купили 15 тыс. билетов на новые поезда в Крым. Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщает о высоком спросе на ж/д перевозки в регион.

Речь идет о поездах «Таврия», которые поедут по новым направлениям: из Екатеринбурга и Кисловодска в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Евпаторию.

«В преддверии массовых летних перевозок наблюдается высокий уровень спроса на билеты на поезда в Крым по новым маршрутам. Они откроются в конце июня, чтобы пассажиры могли приехать на полуостров уже к открытию курортного сезона», - цитирует пресс-служба компании директора «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.

Пассажиры приобретают билеты преимущественно онлайн. Так, 63% россиян совершают покупку с помощью интернета, а 37% - приобретают билеты в железнодорожных кассах.

Наиболее востребованным из новых маршрутов оказался поезд Санкт-Петербург – Евпатория, причем жители северной столицы стали лидерами по количеству купленных билетов в Крым. Также направления оказались востребованными среди жителей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Самары, Казани и Саратова.

В феврале компания перевозчик заявила о запуске новых пассажирских поездов из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Планировалось запустить новые маршруты в конце апреля, но из-за пандемии коронавируса поездки пришлось отсрочить. Поезд Мурманск – Симферополь должен курсировать один раз в девять дней, поезд из Екатеринбурга предполагалось отправлять несколько раз в неделю. Поезд Кисловодск – Симферополь будет курсировать два раза в неделю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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