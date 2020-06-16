Прогноз погоды в Крыму на вторник 16 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 16 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (шквалистое усиление ветра 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый, ветер (шквалистое усиление ветра 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 78 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 94 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью около 14 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 21, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 22, в Сочи - 23, в Турции - 23, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 июня.

Крым через несколько часов накроют ливни и шквал. На Крымский полуостров надвигается непогода.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 14 июня.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 13 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 13 июня.