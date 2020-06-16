Поток автомобилей на Крымском мосту достиг прошлогоднего уровня

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Поток автомобильного транспорта на Крымском мосту практически достиг прошлогоднего уровня.

Об этом сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань».

«За прошедшие сутки, 15 июня 2020 года, по Крымскому мосту проехало более 9,5 тысячи автомобилей в оба направления, в том числе более 2 тысяч грузовых машин. Год назад, 15 июня 2019 года, транспортным переходом через Керченский пролив воспользовались более 10 тысяч транспортных средств, из которых около 2,5 тысячи грузовики», – сообщили в пресс-службе.

С 15 июня текущего года в Крыму отменена обязательная обсервация граждан, приезжающих в республику из других регионов России. Тем не менее, гражданам страны из других регионов пока запрещено заселяться в места размещения – гостиницы и санатории начнут оказывать свои услуги гражданам без крымской или севастопольской прописки с 1 июля.

В ночь на 2 апреля на Крымском мосту со стороны республики был установлен блокпост для проверки всех въезжающих на полуостров автомобилей. «Со 2 апреля по 14 июня 2020 года в Республику Крым и Краснодарский край проследовали почти 325 тысяч автомобилей. Среднесуточный трафик за 73 дня составлял около 4,5 тысячи машин (из них легковые составляют почти 2,5 тысячи и 2 тысячи грузовых транспортных средств)», – сообщили в пресс-службе учреждения.

За время действия ограничительных мер пик потока автомобилей зафиксирован 11 мая – около 8 тысяч транспортных средств в обе стороны. Минимальная интенсивность потока зарегистрирована 19 апреля – за сутки в обе стороны проехало чуть более 2 тысяч автомобилей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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