Общество
Помолодевший Лев Толстой появился в Симферополе
Большой портрет известного писателя Льва Николаевича Толстого появился на одной из стен в крымской столице.
Художники выбрали непривычный образ писателя: изображен не седовласый старец, а молодой юноша.
Мурал планируется закончить в ближайшее время.
Также в рамках празднования Дня России команда арт-кластера и граффити-художники создадут масштабные стрит-арт-объекты, посвященные великим деятелям культуры России, в Тюмени, Владивостоке и Казани.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Симферополе состоялся шариатский суд над чеченцами. В мечети симферопольского микрорайона Фонтаны состоялся шариатский суд над жителями Чечни, которые избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова.
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