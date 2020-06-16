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Общество

Помолодевший Лев Толстой появился в Симферополе

Большой портрет известного писателя Льва Николаевича Толстого появился на одной из стен в крымской столице.

Художники выбрали непривычный образ писателя: изображен не седовласый старец, а молодой юноша.

Мурал планируется закончить в ближайшее время.

Фото Гала Амарандо

Также в рамках празднования Дня России команда арт-кластера и граффити-художники создадут масштабные стрит-арт-объекты, посвященные великим деятелям культуры России, в Тюмени, Владивостоке и Казани.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе состоялся шариатский суд над чеченцами. В мечети симферопольского микрорайона Фонтаны состоялся шариатский суд над жителями Чечни, которые избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова.

Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом. В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.

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