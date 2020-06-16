Полицейские накрыли крупную нарколабораторию на западе Крыма

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю жительницу Сакского района Крыма по подозрению в производстве наркотиков.

Об это сообщила пресс-служба МВД по республике.

В ходе обыска в доме женщины правоохранители обнаружили подсобку, обустроенную под подпольную нарколабораторию. Там находились специальное оборудование, материалы и прекурсоры, использовавшиеся для производства наркотиков, колбы и металлические и полимерные емкости, а также средства защиты и весы.

Кроме того полицейские изъяли свертки с амфетамином, а также около 400 граммов особо опасного наркотика мефедрон. Общая масса изъятых наркотиков составила порядка трех тысяч разовых доз. Вещества предназначались для распространения бесконтактным способом на территории полуострова.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая заключена под стражу. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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