Поклонская решила отправить Порошенко благодарственное письмо

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Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что решила отправить экс-президенту Украины Петру Порошенко благодарственное письмо за то, что «он и другие организаторы государственного переворота подтолкнули крымчан в стремлении вернуться на историческую родину — в состав России».

Порошенко на допросе при рассмотрении в суде апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает своего предшественника на посту президента Украины ответственным за потерю Крыма.

«Послушав допрос Порошенко, думаю, подпишу ему благодарственное письмо депутата Госдумы России за мужество и стойкость, а главное изощренность и изворотливость при выполнении задачи по избавлению от неугодных избирателей и доведению людей до самоопределения. Простыми словами за крымский референдум», — заявила Поклонская.

По словам депутата, «организаторы и исполнители госпереворота в 2014 году подтолкнули к решительным действиям крымчан в их более чем 20-летнем стремлении вернуться на историческую родину в Россию».

Поклонская отметила, что «Порошенко остается лишь винить всех вокруг, только бы не признавать очевидного».

«Без таких как Порошенко крымский референдум был бы невозможен», — цитирует депутата РИА Новости.

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