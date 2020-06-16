По Симферополю пройдут танки, «Грады» и ракетные комплексы

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Более 70 единиц вооружения и техники, среди которых танки Т-72Б3, системы залпового огня «Град», а также свыше тысячи человек личного состава примут участие в параде Победы в Симферополе.

Об это агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Черноморского флота России.

«Среди техники новейшие танки Т-72Б3, БТР-82, системы залпового огня «Град», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и другая техника», – сообщили в пресс-службе.

Указывается, что вместе с военнослужащими в параде Победы в Симферополе примут участие четыре парадных расчета школьников: рота барабанщиков и сводные роты военно-патриотического клуба ДОСААФ, регионального штаба движения «Юнармия» и кадетских классов Симферополя – ученики 8-11 классов.

В Симферополе 16, 18 и 20 июня проведут репетиции военного парада в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. В связи с этим будет перекрыто движение транспортных средств.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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