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По Симферополю пройдут танки, «Грады» и ракетные комплексы
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Более 70 единиц вооружения и техники, среди которых танки Т-72Б3, системы залпового огня «Град», а также свыше тысячи человек личного состава примут участие в параде Победы в Симферополе.
Об это агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Черноморского флота России.
«Среди техники новейшие танки Т-72Б3, БТР-82, системы залпового огня «Град», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и другая техника», – сообщили в пресс-службе.
Указывается, что вместе с военнослужащими в параде Победы в Симферополе примут участие четыре парадных расчета школьников: рота барабанщиков и сводные роты военно-патриотического клуба ДОСААФ, регионального штаба движения «Юнармия» и кадетских классов Симферополя – ученики 8-11 классов.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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