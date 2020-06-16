Власть
Пляж Толстяк вернули севастопольцам
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Правительство Севастополя утвердило проект мирового соглашения с Министерством обороны РФ по пляжу «Мыс Толстый» на Северной стороны.
Соответствующий документ принят в понедельник на заседании городского правительства.
Утвердить это решение должен суд.
Доступ к пляжу будет обеспечен сервитутом, отметил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Мы с Министерством обороны обсуждали и пришли к пониманию того, что пляж остается доступным для горожан», - сказал он.
Как ранее сообщалось, о таком исходе спора между Минобороны и правительством за пляж Толстяк заявлялось 27 мая в ходе судебного заседания.
«Проект мирового соглашения полностью урегулирует споры и какие-либо взаимные претензии», - заявил глава ДИЗО Максим Левашов.
Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что в логике решения по пляжу «Мыс Толстый» правительство и оборонное ведомство будут рассматривать другие спорные вопросы в рамках распоряжения РП-195.
Напомним, в июле 2019 года стало известно, что Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Севастополя с иском к правительству Севастополя. Оборонное ведомство требовало признать отсутствующим право собственности города на земельный участок площадью 10.648 квадратных метров — пляж Толстяк — и исключить из Единого государственного реестра недвижимости запись о регистрации права собственности на объекты недвижимости, находящиеся на пляже.
В сентябре 2019 года суд встал на сторону оборонного ведомоства, однако правительство Севастополя совместно с ДИЗО оспорили это решение.
Причиной конфликта стало знаменитое 195-е распоряжение правительства Сергея Меняйло, которым тогдашний губернатор легким движением руки передал военным огромные куски земли, в том числе прибрежной или уже имеющей собственников. Это стало причиной множества скандалов, в которые оказались втянуты тысячи пострадавших севастопольцев, а сам город-герой лишился нескольких пляжей.
В тексте использованы материалы: Форпост
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