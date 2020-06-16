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Опять передумал: Аксенов заявил, что Парад Победы в Симферополе все-таки состоится
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После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что Парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится.
Об этом написал Глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода.
После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учетом всех обстоятельств, принято решение о том, что Парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится.
При этом весь комплекс необходимых беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объеме.
Достигнута договоренность с Министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Владимировичем Дворниковым, которые окажут полное содействие.
Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный Парад Победы в крымской столице.
В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл.
Безусловно, мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках, в том числе на моих страницах в социальных сетях», — написал глава Крыма.
Ранее сегодня Аксенов отменил этот парад, заявив, что проводить его «слишком опасно».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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