Около 600 дворов Симферополя нуждаются в ремонте

В настоящее время около 600 симферопольских дворов нуждаются в ремонте.

Об этом сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко в интервью газете «Крымская правда».

«Приблизительно 600 дворов нуждаются в ремонте. В этом году на их ремонт выделен 31 миллион рублей», - рассказала Проценко.

По ее словам, этих средств хватит на то, чтобы сделать дороги и тротуары в 19 дворах города.

«В данный момент мы стараемся сделать упор на ремонт дорог общего пользования», - добавила глава администрации.

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