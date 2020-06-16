Власть
Около 600 дворов Симферополя нуждаются в ремонте
В настоящее время около 600 симферопольских дворов нуждаются в ремонте.
Об этом сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко в интервью газете «Крымская правда».
«Приблизительно 600 дворов нуждаются в ремонте. В этом году на их ремонт выделен 31 миллион рублей», - рассказала Проценко.
По ее словам, этих средств хватит на то, чтобы сделать дороги и тротуары в 19 дворах города.
«В данный момент мы стараемся сделать упор на ремонт дорог общего пользования», - добавила глава администрации.
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