Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +24
море +21

Власть

Около 600 дворов Симферополя нуждаются в ремонте

В настоящее время около 600 симферопольских дворов нуждаются в ремонте.

Об этом сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко в интервью газете «Крымская правда».

«Приблизительно 600 дворов нуждаются в ремонте. В этом году на их ремонт выделен 31 миллион рублей», - рассказала Проценко.

По ее словам, этих средств хватит на то, чтобы сделать дороги и тротуары в 19 дворах города.

«В данный момент мы стараемся сделать упор на ремонт дорог общего пользования», - добавила глава администрации.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Киеве заявили о возможной подаче воды в Крым по решению суда. Нынешняя власть на Украине может возобновить подачу воды в Крым по решению районного суда.

Симферополь вместе с районом частично останутся без света. В Симферополе, пгт Николаевка и Гвардейское, селах Новозбурьевка, Краснолесье, Строгановка, Родниковое Симферопольского района некоторые улицы окажутся обесточенными из-за проведения плановых ремонтных работ.

Все фонтаны в симферопольском сквере Тренева стали цветными. С 12 июня во всех четырех фонтанах сквера им. Тренева в Симферополе действует цветная подсветка.

Жители нескольких домов Феодосии оказались «замурованы» в своем жилье. Жители нескольких домов по улице Степаняна в Феодосии пожаловались на то, что их собираются оставить без проезда и подхода к собственным домам.

Власть
Слишком опасно: в Симферополе отменили парад Победы

Слишком опасно: в Симферополе отменили парад Победы

Власти Крыма приняли решение отменить парад в честь 75-летия Победы в Симферополе.

Курортный сезон
Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом

Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом

За 15 июня на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Курортный сезон
Все для туристов: в Крыму начинают расти тарифы на мобильную связь с Россией

Все для туристов: в Крыму начинают расти тарифы на мобильную связь с Россией

С 17 июня в Крыму начнут расти тарифы на роуминг.

Курортный сезон
Россияне начали массово покупать билеты на новые поезда в Крым

Россияне начали массово покупать билеты на новые поезда в Крым

За последние пять дней россияне купили 15 тыс. билетов на новые поезда в Крым. Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщает о высоком спросе на ж/д перевозки в регион.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации