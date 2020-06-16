На въезде в Ялту вводят новую схему организации дорожного движения

фото © Крыминформ

Новая схема организации дорожного движения вводится на въезде в Ялту для повышения пропускной способности участка от поселка Никита до поворота на гору Ай-Петри.

Разработанный по заказу Службы автомобильных дорог Крыма проект предполагает уменьшение числа левых поворотов, увеличение полос для движения и установку регулируемых пешеходных переходов.

«Основная задача, которую мы должны были решить, это увеличить пропускную способность и уменьшить количество пробок в Ялте. Нами было предложено сделать новую схему организации дорожного движения. Мы знаем, что в Ялте нет возможности расширить дорогу, поэтому выполняем данные работы в рамках существующих границ, – рассказал начальник Службы автодорог Крыма Александр Нефедов. – Работы выполняет республиканский ГУП «Крымавтодор», они сейчас в самом разгаре».

По его словам, в рамках реализации проекта нанесена новая разметка, ситуация на трассе мониторится ежедневно. «Мы заранее проинформировали общественность, чтобы люди понимали, что происходит на дороге. Минимум раз в неделю я лично выезжаю сюда, проезжаю по всей протяженности этой дороги, проверяю ощущения за рулем», – сказал Нефедов.

Начальник Службы автодорог РК отметил, что самым непривычным для местных жителей нововведением стало закрытие некоторых левых поворотов. «Все хотят, чтобы пробки как-то рассосались, чтобы мы приняли какие-то мероприятия по уменьшению заторов, но при этом в основном все люди хотят оставлять себе и левые повороты, и возможность заехать к себе во двор или на улицу с любого удобного для себя места… Но все вместе не бывает. Если сохраняется левый поворот, значит, за человеком, пока он пропускает встречное направление, выстраивается пробка. Ликвидация левых поворотов – эта общемировая практика для повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения в стесненных условиях, таких, как в Ялте», – пояснил Александр Нефедов.

Директор подрядной организации ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко сообщил, что все работы на объекте будут закончены в течение двух недель. «От поселка Никита до поворота на гору Ай-Петри мы производим нанесение разметки по новой схеме. Будут в том числе закрыты некоторые левые повороты, установлено 1400 новых дорожных знаков, в том числе и информационных об изменении схемы организации дорожного движения», – сказал он.

Наиболее масштабные работы ведутся непосредственно на въезде в Ялту.

«Мы производим работы по устройству новой разворотной петли на въездной группе в Ялту. Здесь будет заменено покрытие, установлен бордюрный камень и выполнена петля, которая будет способствовать транспорту, который разворачивается в сторону Симферополя», – отметил Кривенко.

Подрядчику предстоит закончить установку знаков, нанести вертикальную и горизонтальную разметку, закончить работы по демаркировке старой разметки, включая желтые разделительные линии.

Представитель проектной организации Юрий Ковальчук рассказал, что проект создан на основе аэрофотосъемки, геодезических замеров дорожного полотна, замеров интенсивности дорожного движения на 33 участках трассы. При проектировании учтены все требования безопасности дорожного движения по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Мы сократили время проезда по Южнобережному шоссе для сквозного транспорта с 45 минут до 25 минут. На некоторых участках по замерам средняя скорость транспорта при максимальной нагрузке была 29 км/ч, сейчас она достигает 43 км/ч. Если раньше пропускная способность составляла порядка 2900 автомобилей в час, то после внедрения новой схемы дорожного движения пропускная способность должна увеличиться примерно в два раза – до 6000 машин в час», – сообщил Ковальчук.

По его словам, реализация проекта организации дорожного движения разбита на два этапа. На первом была нанесена дорожная разметка и установлена часть дорожных знаков. На втором этапе предусмотрена установка новых пешеходных светофоров – их число вырастет с 12 до 32.

«На втором этапе будут учтены пожелания общественности. Начальник Службы автомобильных дорог проводит выезды, принимает пожелания, рассматривает их на соответствие нормативам и, по возможности, многие пожелания будут учтены», – заключил представитель проектной организации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Без анкет, но с масками: как изменится работа аэропорта Симферополь. В терминале аэропорта Симферополь с 15 июня снимают часть работавших ранее мер предосторожности: у прилетающих граждан больше не будут проверять документы, заполнять анкеты также не понадобится, пояснили в пресс-службе аэропорта.

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» возобновила работу. С сегодняшнего дня, 15 июня, канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» возобновила работу. Об этом сообщил оператор ООО «Стартинвест».

В Керчи четыре дня будут перекрывать дороги из-за репетиций военного парада. В Керчи 16, 18, 20, 24 июня перекроют улицы города из-за репетиций и проведения военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы.

Пропускная способность дороги на въезде в Ялту увеличится вдвое. Расширение Южнобережного шоссе на въезде в Ялту со стороны Симферополя позволит увеличить пропускную способность на этом участке в два раза.