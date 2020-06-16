На Новый год будет всего три выходных дня

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В России предлагают сократить следующие новогодние каникулы до трех дней, чтобы частично компенсировать экономические потери в период самоизоляции россиян, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции.

Соответствующий законопроект направлен главой экономического комитета Совета Федерации РФ Андреем Кутеповым на отзыв в Минтруд, пишет РИА Новости.

Предполагается, что праздники сократят только в 2021 году.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», - гласит законопроект.

Кутепов напомнил, что в период нерабочих дней, которые продолжались почти полтора месяца, работодатели были обязаны сохранить и выплачивать зарплату работникам, даже если они и вовсе не выполняли трудовые функции.

К тому же из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки после майских праздников ряд предприятий все еще не имели возможности открыться. Также законодатель обратил внимание, что после выхода из самоизоляции работники любых компаний имеют право отправиться в очередной отпуск, хотя количество нерабочих дней в 2020 году увеличилось на 20%.

Период нерабочих дней в России из-за распространения новой коронавирусной инфекции был объявлен президентом с 30 марта, дважды глава государства продлевал режим выходных дней. Продолжительные «каникулы» завершились 12 мая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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