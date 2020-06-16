Ливень и репетиция парада остановили жизнь в Симферополе

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Больше десятка центральных улиц в Симферополе превратились в сплошной затор в час пик.

Такие данные показывает онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Согласно вспомогательной карте для автомобилистов пробки начинаются на въезде в город со стороны Севастополя: красным помечены улицы Севастопольская, параллельная ей Русская, улицы Балаклавская и Батурина и Козлова. В центре «красным» цветом высвечены дублирующие проспект Кирова улицы Кавказская, Жуковского, Толстого, Пролетарская, Шмидта и бульвар Франко, а также пересекающие их улицы Самокиша, Чехова, Гоголя, Карла Маркса, Ленина, Невского, Менделеева, Декабристов и Киевская.

Причиной затора стала, с одной стороны, репетиция Парада Победы, который после долгих колебаний власти республики все-таки решили проводить в Симферополе. Для этого с 18:00 до 22:00 в городе будет перекрыт проспект Кирова от кольца на Центральном рынке до площади Куйбышева, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

С другой стороны, движение по улицам для автомобильного транспорта существенно затруднил ливень: соцсети за последние несколько часов наводнили снятые симферопольцами фотографии и видео, на которых в главной роли чаще всего выступает огромный бегущий по дороге поток воды. Впрочем, уставшие от засухи и жары горожане больше этому радуются, чем огорчаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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