Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +17
море +21

Власть

Ливень и репетиция парада остановили жизнь в Симферополе

Ливень и репетиция парада остановили жизнь в Симферополе

фото © Новости Крыма

Больше десятка центральных улиц в Симферополе превратились в сплошной затор в час пик.

Такие данные показывает онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Согласно вспомогательной карте для автомобилистов пробки начинаются на въезде в город со стороны Севастополя: красным помечены улицы Севастопольская, параллельная ей Русская, улицы Балаклавская и Батурина и Козлова. В центре «красным» цветом высвечены дублирующие проспект Кирова улицы Кавказская, Жуковского, Толстого, Пролетарская, Шмидта и бульвар Франко, а также пересекающие их улицы Самокиша, Чехова, Гоголя, Карла Маркса, Ленина, Невского, Менделеева, Декабристов и Киевская.

Причиной затора стала, с одной стороны, репетиция Парада Победы, который после долгих колебаний власти республики все-таки решили проводить в Симферополе. Для этого с 18:00 до 22:00 в городе будет перекрыт проспект Кирова от кольца на Центральном рынке до площади Куйбышева, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

С другой стороны, движение по улицам для автомобильного транспорта существенно затруднил ливень: соцсети за последние несколько часов наводнили снятые симферопольцами фотографии и видео, на которых в главной роли чаще всего выступает огромный бегущий по дороге поток воды. Впрочем, уставшие от засухи и жары горожане больше этому радуются, чем огорчаются.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пляж Толстяк вернули севастопольцам. Правительство Севастополя утвердило проект мирового соглашения с Министерством обороны РФ по пляжу «Мыс Толстый» на Северной стороны.

Около 600 дворов Симферополя нуждаются в ремонте. В настоящее время около 600 симферопольских дворов нуждаются в ремонте.

В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров. Автоматическую систему подачу воды, более 60 км автодорог и оптическую линию связи построят в Крыму для обеспечения подачи воды в восточные районы полуострова, которые испытывают водный дефицит, сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.

В Киеве заявили о возможной подаче воды в Крым по решению суда. Нынешняя власть на Украине может возобновить подачу воды в Крым по решению районного суда.

Власть
Ливень и репетиция парада остановили жизнь в Симферополе

Ливень и репетиция парада остановили жизнь в Симферополе

Больше десятка центральных улиц в Симферополе превратились в сплошной затор в час пик.

Водный кризис
Вода для Крыма: «слуги народа» приняли неожиданное решение

Вода для Крыма: «слуги народа» приняли неожиданное решение

Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» составили проект закона об исключении из перечня не подлежащих приватизации государственных компаний двух предприятий, которые обеспечивают подачу воды в Крым.

Курортный сезон
Поток автомобилей на Крымском мосту достиг прошлогоднего уровня

Поток автомобилей на Крымском мосту достиг прошлогоднего уровня

Поток автомобильного транспорта на Крымском мосту практически достиг прошлогоднего уровня.

Власть
На Новый год будет всего три выходных дня

На Новый год будет всего три выходных дня

В России предлагают сократить следующие новогодние каникулы до трех дней, чтобы частично компенсировать экономические потери в период самоизоляции россиян, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации