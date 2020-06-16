«Курортный сезон уже сорван»: как Крым пытаются открыть для российских туристов

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С 15 июня власти отменили режим самоизоляции в Крыму и обязательную обсервацию для приезжающих на полуостров из России. По-прежнему в силе остается масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

Туристические объекты уже могут принимать крымчан, а с 1 июля – россиян, но только с соблюдением ряда рекомендаций Роспотребнадзора.

В министерстве курортов и туризма Крыма утверждают, что число обращений от россиян, которые интересуются отдыхом на крымских курортах, выросло в 20 раз.

Власти полуострова обещают открыть этим летом более 400 пляжей, где обещают соблюдать санитарные нормы. При этом еще в мае глава Крыма Сергей Аксенов признал, что курортный сезон 2020 года на фоне эпидемии коронавируса, скорее всего, не состоится.

Журналисты расспросили председателя общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александра Бурдонова.

– Александр, какая обстановка сейчас на крымских пляжах и в отелях, по вашим наблюдениям?

- Во-первых, по пляжам: крымчане могут, наконец, спокойно отдохнуть без туристов. Народ есть, купается. Во-вторых, что касается заполнения отелей, там сейчас, в основном, те, кого отправили в командировку – так было и в пик эпидемии. Частный сектор остается вне зоны влияния Роспотребнадзора, здесь никак не могут отрегулировать взаимодействие людей между собой.

Роспотребнадзор действует по схеме «лучше перебдеть, чем недобдеть» и постоянно перегибает палку, но потом сдает назад. К сожалению, сейчас нет такой практики, чтобы нормативный документ перед принятием обсуждали с бизнесом, который должен его выполнять. При Украине у нас это было отработано, но в России подобного нет. В итоге появляются хохмы, как например, запрет селить в один номер неженатые пары. Весь Интернет над этим смеялся, и в итоге все отмотали назад – теперь пара не должна ничего доказывать, но отели должны отчитываться. То же самое было с нормой про обязательное наличие санузла в номере.

– Тем временем отельеры наблюдают в Крыму массовую отмену летних бронирований. По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, за первые дни июня аннулировано более 40% заявок – причем их отменяют не только на июнь, но и на июль и даже на август. Она говорит, что «у людей нет ясности: поместят ли их в обсерватор, будут ли запрашивать тесты», иными словами «нет прозрачности и понятного алгоритма». Как это можно прокомментировать?

- Ясность, в принципе, появилась: Аксенов ведь конкретно заявил, что с 1 июля Крым принимает всех. Отмотают ли это назад, если будет какая-то вспышка, неясно. Что касается отмены бронирований, тут сложно что-то сказать – у людей бывают разные ситуации. Для того, чтобы понимать истинные причины, нужно мониторить значительную часть рынка. Ассоциация малых отелей включает в себя полторы сотни объектов по Крыму. В общем, нужен более тщательный анализ.

– Но в итоге, по вашей оценке, стоит ли в Крыму ожидать массового притока российских туристов?

- По России 20 миллионов человек ежегодно выезжали на отдых за рубеж. Европа и Турция торопятся открывать сезон с июля, надеясь на привлечение туристов, но откроет ли Россия выезд туда, это вопрос. Очень сомневаюсь, что это случится раньше сентября. С одной стороны, лучше подождать и посмотреть, что будет, с другой стороны, так пытаются содействовать заполнению собственных внутренних курортов – в том числе и Крыма.

Ранее крымский бизнесмен Олег Зубков, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган», высказал мнение, что курортный сезон 2020 года будет провальным:

«Совокупные потери моих объектов составляют более 100 миллионов рублей. Осень и зима, очевидно, будут самыми тяжелыми за всю историю наших парков. С вероятностью в 90% можно говорить о срыве курортного сезона в Крыму. Люди обычно заранее планируют свой отдых, берут билеты подешевле за несколько месяцев до поездки. Плюс весной было заявление главы Крыма: мол, не едьте к нам, вы нежелательные гости, сезона не будет. Тем самым он отбил последнюю надежду у предпринимателей, которые надеялись, что хотя бы полтора-два месяца они проработают, что правительство полуострова сделает все возможное для обеспечения безопасности курортного сезона».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зубков: Это будет самый провальный сезон. Актеры театра могут разойтись по домам, а вот животных из зоопарка в отпуск не отправить – расходная часть и потребности в корме остаются всегда.

Власти России обязали отели в Крыму селить неженатые пары в разные номера. Возобновляющие работу места размещения по всей стране обязаны отчитываться представителям Роспотребнадзора о семейном статусе постояльцев.

«Горячую линию» минкурортов Крыма завалили звонками о переносах туров. На горячую линию Минкурортов РК поступило почти 6 тысяч обращений от крымчан и жителей других регионов страны.

Туристам рассказали как правильно отдыхать на пляжах Крыма. Только семь часов в сутках являются благоприятным временем для пляжного отдыха.