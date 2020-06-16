Происшествия
Крымчанка четыре года ездила с поддельными водительскими правами
Сотрудники ГИБДД в столице Крыма обнаружили поддельное водительское удостоверение у остановленной ими для проверки женщины за рулем.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Симферополю.
Выяснилось, что 29-летняя местная жительница заказала себе права по интернету четыре года назад и все это время беспрепятственно по ним ездила. Подделка обнаружилась при проверке: эксперт-криминалист подтвердил опасения полицейского, обнаружив, что бланк удостоверения изготовлен не на специальном предприятии, ориентированном на выпуск водительских документов российского образца.
Поддельные права у автоледи изъяли, а ей самой избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Против женщины также возбудили уголовное дело за использование заведомо поддельного официального документа. За четыре года езды без настоящих прав жительнице Симферополя теперь грозит срок до одного года вполне настоящей тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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