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Происшествия

Крымчанка четыре года ездила с поддельными водительскими правами

14:04 вторник, 16 июня 2020

Сотрудники ГИБДД в столице Крыма обнаружили поддельное водительское удостоверение у остановленной ими для проверки женщины за рулем.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Симферополю.

Выяснилось, что 29-летняя местная жительница заказала себе права по интернету четыре года назад и все это время беспрепятственно по ним ездила. Подделка обнаружилась при проверке: эксперт-криминалист подтвердил опасения полицейского, обнаружив, что бланк удостоверения изготовлен не на специальном предприятии, ориентированном на выпуск водительских документов российского образца.

Поддельные права у автоледи изъяли, а ей самой избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Против женщины также возбудили уголовное дело за использование заведомо поддельного официального документа. За четыре года езды без настоящих прав жительнице Симферополя теперь грозит срок до одного года вполне настоящей тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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