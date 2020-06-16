Происшествия
Крымчанин пойдет под суд за убийство отказавшейся знакомиться женщины
В Республике Крым мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестком убийстве жительницы Евпатории.
Об этом сообщила пресс-служба крымского Следкома.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Сакского района, обвиняемого в совершении убийства (ч.1. ст. 105 УК РФ).
Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора было обнаружено тело 54-летней местной жительницы, которая ранее ушла пасти домашний скот. Следователями и следователями-криминалистами был проведен тщательный осмотр места преступления с применением современной криминалистической техники и экспертных возможностей, проведены все необходимые первоначальные следственные действия. В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г. Евпатории установили личность злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Сакского района, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе — за совершение убийства мальчика.
Установлено, что в тот день мужчина пытался неоднократно познакомиться с женщиной, которая встретилась ему на пути, однако получил отказ. В ответ он напал на нее, ударив тупым предметом в область головы. После чего нанес ей ножевые ранения в область шеи, от которых потерпевшая скончалась. Мужчина скрывался сначала в Сакском районе, а затем — в Севастополе.
Свою вину он признал полностью, а в ходе следственного эксперимента рассказал и показал, как совершал преступление, в том числе – где закопал мобильный телефон жертвы.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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