Крымчане жалуются, что не могут вернуться из Саудовской Аравии

фото © www.mirror.co.uk

Жители Крыма и Севастополя не могут вернуться из Саудовской Аравии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом главе Севастополя Михаилу Развожаеву в комментариях в Instagram написала жена моряка Алексея Дереги.

«Я моряк дальнего плавания, нахожусь в городе Даммам, Королевство Саудовская Аравия, списался с судна 29 марта, до сих пор нахожусь в городе Даммам. Вместе со мной также в Саудовской Аравии находится еще несколько севастопольских и крымских граждан, огромное количество людей из Южного федерального округа, всего 124 человека россиян. Очень много пожилых людей и женщин с маленькими детьми!» – говорится в сообщении Елены Дереги.

В сообщении указано, что на единственный вывозной рейс организованный МИД России 5 июня крымчане не попали «по независящим от нас причинам, хотя были зарегистрированы на сайте госуслуги и имели все положенные номера, как требовалось для регистрации на этот рейс».

«Рейс был на Москву, так что преимущество было отдано жителям Москвы и соседних регионов. На все просьбы и жалобы в адрес Российского консульства получаем отписки, что дата вывозных рейсов не известна! На данный момент консульство России полностью бездействует, не предпринимает никаких действий для того чтобы организовать вывозной рейс в Россию, не отвечают ни на один из указанных телефонных номеров!» – говорится в сообщении.

Моряк просит Развожаева «сообщить о сложившейся критической ситуации в компетентные органы власти России».

«Мною уже была написаны обращения на имя президента России Путина, но думаю если вы обратите внимание на сложившуюся ситуацию, то это поможет брошенным людям в критической ситуации. Очень прошу помощь», – написала Дерега.

В ответ на это Развожаев поручил своим подчиненным «доложить оперативно» о решении ситуации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму парашютист рухнул со скалы. Пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом, не справился с управлением, зацепился за скалу и упал с высоты порядка 80 метров.

В Крыму за неделю произошло 112 пожаров. За прошедшую неделю в Крыму произошло 112 пожаров и 12 аварий на дорогах, сообщает пресс-служба МЧС России в Крыму.

В Севастополе умер экс-депутат заксобрания Юрий Черников. В Севастополе на 62 году жизни умер известный политик и бизнесмен Юрий Черников.

Непогода в Крыму: под Керчью строителя ударила молния. Мужчину ударило молнией на стройке в поселке Приозерном под Керчью, его госпитализировали в реанимацию с ожогами и электротравмой левой части живота.