Коронавирус в Крыму
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Крымчане жалуются, что не могут вернуться из Саудовской Аравии
фото © www.mirror.co.uk
Жители Крыма и Севастополя не могут вернуться из Саудовской Аравии из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом главе Севастополя Михаилу Развожаеву в комментариях в Instagram написала жена моряка Алексея Дереги.
«Я моряк дальнего плавания, нахожусь в городе Даммам, Королевство Саудовская Аравия, списался с судна 29 марта, до сих пор нахожусь в городе Даммам. Вместе со мной также в Саудовской Аравии находится еще несколько севастопольских и крымских граждан, огромное количество людей из Южного федерального округа, всего 124 человека россиян. Очень много пожилых людей и женщин с маленькими детьми!» – говорится в сообщении Елены Дереги.
В сообщении указано, что на единственный вывозной рейс организованный МИД России 5 июня крымчане не попали «по независящим от нас причинам, хотя были зарегистрированы на сайте госуслуги и имели все положенные номера, как требовалось для регистрации на этот рейс».
«Рейс был на Москву, так что преимущество было отдано жителям Москвы и соседних регионов. На все просьбы и жалобы в адрес Российского консульства получаем отписки, что дата вывозных рейсов не известна! На данный момент консульство России полностью бездействует, не предпринимает никаких действий для того чтобы организовать вывозной рейс в Россию, не отвечают ни на один из указанных телефонных номеров!» – говорится в сообщении.
Моряк просит Развожаева «сообщить о сложившейся критической ситуации в компетентные органы власти России».
«Мною уже была написаны обращения на имя президента России Путина, но думаю если вы обратите внимание на сложившуюся ситуацию, то это поможет брошенным людям в критической ситуации. Очень прошу помощь», – написала Дерега.
В ответ на это Развожаев поручил своим подчиненным «доложить оперативно» о решении ситуации.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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