Происшествия
Керченские медики выписали мужчину, выжившего после удара молнии
Мужчина, который накануне пострадал от удара молнии, выписан из Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова в удовлетворительном состоянии.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.
«Выписан в удовлетворительном состоянии», – сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в отделение травматологии Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова доставлен мужчина, который пострадал от удара молнии во время проведения строительных работ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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