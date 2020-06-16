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Происшествия

Керченские медики выписали мужчину, выжившего после удара молнии

18:19 вторник, 16 июня 2020
Керчь

Мужчина, который накануне пострадал от удара молнии, выписан из Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.

«Выписан в удовлетворительном состоянии», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в отделение травматологии Керченской больницы №1 им. Н.И. Пирогова доставлен мужчина, который пострадал от удара молнии во время проведения строительных работ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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